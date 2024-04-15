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Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.4 2 465 оценок

Train Studio выпустила русскую озвучку для Gothic II: The Chronicles Of Myrtana Archolos

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся выход русского дубляжа от Train Studio для одной из лучших модификаций по Gothic II — The Chronicles Of Myrtana Archolos. Если у вас установлен мод к игре в магазинах Steam или GOG и активирован русский язык, то произойдёт автоматическое обновление, которое добавит озвучку. Также последнюю версию модификации можно скачать бесплатно с нашего сайта.

Модификация переносит действие игры на остров Архолос. Мод содержит около 150 квестов, новые игровые механики, технические нововведения, переработанный баланс, а также собственный саундтрек. Сюжетно Хроники Миртаны является приквелом к Gothic: действие модификации разворачивается за десять лет до первой игры серии. Игрок управляет парнем по имени Марвин, который прибывает на Архолос в поисках мирной жизни, но со временем оказывается втянутым в политические конфликты.

В озвучке приняли участие многие известные актеры российского дубляжа, среди них: Геннадий Новиков, Константин Карасик, Федор Сухов, Юрий Меншагин, Дмитрий Филимонов и другие.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Amethistys

Урраааа!!!

3
Nifize

Еще бы обнову 2.0 запилили и вообще красота

3
Agressor615

О! Это нам надо! Это я возьму! :)

2
shit again

Классный мод

1
luess

Оптимизировали бы для запуска на всех компах, охота поиграть, да не запускается(((((((((((((((((

0
Аналиус

спасибо жи есть

0