Train Studio выпустила русскую озвучку для Gothic II: The Chronicles Of Myrtana Archolos

Сегодня состоялся выход русского дубляжа от Train Studio для одной из лучших модификаций по Gothic II — The Chronicles Of Myrtana Archolos. Если у вас установлен мод к игре в магазинах Steam или GOG и активирован русский язык, то произойдёт автоматическое обновление, которое добавит озвучку. Также последнюю версию модификации можно скачать бесплатно с нашего сайта.

Модификация переносит действие игры на остров Архолос. Мод содержит около 150 квестов, новые игровые механики, технические нововведения, переработанный баланс, а также собственный саундтрек. Сюжетно Хроники Миртаны является приквелом к Gothic: действие модификации разворачивается за десять лет до первой игры серии. Игрок управляет парнем по имени Марвин, который прибывает на Архолос в поисках мирной жизни, но со временем оказывается втянутым в политические конфликты.

В озвучке приняли участие многие известные актеры российского дубляжа, среди них: Геннадий Новиков, Константин Карасик, Федор Сухов, Юрий Меншагин, Дмитрий Филимонов и другие.