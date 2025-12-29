В сети появились новые подробности масштабного мода Gothic 2 The Beginning

Энтузиасты из команды Blood Brothers Team поделились информацией о своем масштабном проекте под названием Gothic 2 The Beginning First Blood. Данная модификация разрабатывается на движке 2 части знаменитой серии и позиционируется как приквел к событиям оригинальной игры. Разработчики выпустили видеоотчет с подведением итогов уходящего года, в котором продемонстрировали кадры игрового процесса и рассказали о дальнейших планах.

Сюжет переносит игроков во времена, когда королевство Миртана вело отчаянную войну против орков. Для обеспечения поставок магической руды король Робар II издает указ об отправке всех преступников на каторжные работы в рудники Хориниса. Главный герой по имени Граво прибывает на остров с южного архипелага Торган в компании некроманта Ксардаса. Геймерам предстоит непосредственно повлиять на судьбу острова и стать свидетелями событий, которые привели к созданию магического барьера.

Действие развернется на 3 обширных локациях, включающих родной остров протагониста Торган, портовый город Хоринис и саму Рудниковую долину, которая будет существенно отличаться от версии, знакомой фанатам. Разработчики обещают реализовать 7 сюжетных глав, содержащих около 300 квестов. Особое внимание уделяется визуальной составляющей, так как команда трудится над полностью новыми текстурами окружения, оружия и доспехов, многие из которых создавались с нуля, а не брались из других модификаций.

Работа над проектом началась еще в 2015 году силами одиночного энтузиаста Сильвио, однако позже вокруг идеи сформировалась полноценная команда. В данный момент авторы завершают работу над первой главой и занимаются тестированием диалогов и механик. Хотя создатели избегают называть точные даты, они планируют завершить разработку и выпустить модификацию в течение ближайших 3 лет, ориентируясь на релиз примерно в 2028 году. Проект также будет включать в себя полную озвучку и уникальный саундтрек для каждой локации.