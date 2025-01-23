В Gran Saga вышло обновление со сложными испытаниями и кукловодом

23 января русскоязычная версия Gran Saga получила второе крупное обновление. В восьмой главе рыцари отправятся в новую локацию — Трон Богини, чтобы раскрыть тайны прошлого Ласа и его семьи. Финальная битва главы — сражение с верховной жрицей Хлоей.

Вместе с этим в игру добавили нового персонажа Джун — кукловода, управляющего тьмой. Её гран-оружие состоит из душ, переселённых в куклы, таких как жнец смерти Ганлим и проклятый король Дуглас.

Также игроков ждут новые сезоны: в PvE-режиме стартовала «Битва духов» с боссом стихии света Дженеро, а в феврале начнётся «Алтарь Печати» с огненным Цербером. В PvP-режиме открылось «Поле боя Парвани» для гильдейских сражений. Появились и новые уровни сложности для Тоннеля бездны: «Кошмар» и «Адски сложно».

Помимо этого, в Gran Saga добавили систему «Усиление призмы», которая увеличивает силу гран-оружия, открывает достижения и даёт новый навык для персонажей соответствующей стихии.