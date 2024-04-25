Gran Turismo 7 отдаст дань уважения легендарному автомобилю; новое обновление появится 25 апреля

Давно известно, что Gran Turismo — это выражение любви Кадзухиро Ямучи к автомобильной промышленности. Последняя часть легендарной серии для консолей PlayStation является тому подтверждением, поэтому неудивительно, что известные автомобильные бренды сотрудничают с разработчиками, чтобы представить свой новый проект через игру.

Обновление 1.46 выйдет в Gran Turismo 7 25 апреля. Оно будет содержать:

Новое меню, посвященное Ferrari

3 новых события (Japanese Clubman 550 Trophy на реверсивной трассе Эльзаса, американские гонки с задним приводом 550 на реверс-триал-горной трассе, Vision Gran Turismo Trophy на Гранд-Вэлли — шоссе 1)

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3 новых автомобиля (AFFELA Prototype 2024, Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe '70, Škoda Vision Gran Turismo)

Polyphony Digital по-прежнему регулярно занимается обновлениями Gran Turismo 7, но они не единственные, кто вносит свой вклад в разработку игры, доступной на PlayStation 4 и PlayStation 5. Известный чешский автопроизводитель заключил партнерские отношения с разработчиками для разработки собственного автомобиля из серии Gran Turismo Vision. Однако это автомобиль, который по-своему отсылает к прошлому марки Škoda.

Одним из знаковых автомобилей компании, основанной в 1895 году, является Škoda 1100 OHC Spyder, созданная в 1957 году для гонки «24 часа Ле-Мана». К этой модели относится футуристический дизайн и мощность 800 кВт в двух двигателях. По этой причине Škoda Vision Gran Turismo будет иметь два цвета, второй из которых, Explorer Green, является матовым и отсылает к футуристической концепции автомобиля.