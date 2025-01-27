Gran Turismo 7 стала самой кассовой частью серии

Gran Turismo 7 — самая кассовая часть серии на сегодняшний день: по данным аналитика Мэта Пискателлы, последняя глава франшизы Polyphony Digital принесла наибольший доход.

Это отличный результат для эксклюзива PlayStation, хотя рекорд ограничивается доходами: по количеству проданных копий Gran Turismo 7 приходится довольствоваться пятым местом.

В любом случае, гоночная игра Polyphony Digital для PS4 и PS5 сумела занять девятое место в рейтинге самых продаваемых игр на PlayStation в декабре 2024 года, совершив сенсационное возвращение: в ноябре она была на двадцатом месте.

Что могло увеличить продажи Gran Turismo 7 в декабре, так это выпуск My First Gran Turismo, урезанной бесплатной версии игры, которая была задумана как способ привлечь новых пользователей и дать им возможность попробовать игру бесплатно, возможно, подтолкнув их к приобретению полной версии.