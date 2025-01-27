Gran Turismo 7 стала самой кассовой частью серии

Gran Turismo 7 — самая кассовая часть серии на сегодняшний день: по данным аналитика Мэта Пискателлы, последняя глава франшизы Polyphony Digital принесла наибольший доход.
Это отличный результат для эксклюзива PlayStation, хотя рекорд ограничивается доходами: по количеству проданных копий Gran Turismo 7 приходится довольствоваться пятым местом.
В любом случае, гоночная игра Polyphony Digital для PS4 и PS5 сумела занять девятое место в рейтинге самых продаваемых игр на PlayStation в декабре 2024 года, совершив сенсационное возвращение: в ноябре она была на двадцатом месте.
Что могло увеличить продажи Gran Turismo 7 в декабре, так это выпуск My First Gran Turismo, урезанной бесплатной версии игры, которая была задумана как способ привлечь новых пользователей и дать им возможность попробовать игру бесплатно, возможно, подтолкнув их к приобретению полной версии.
Взяли бы и выпустили игру на ПК, этим бы они тоже подстигнули продажи.
Я лично купил бы игру на ПК, в том же стим, но покупать приставку ради одной Туризмы не хочу. Потому что раньше я покупал приставки на которых было множество отличных эксклюзивов, часть из которых вообще больше не выпускают, другая часть вышла на ПК.
Не знаю, за ограниченной лицензии и то что игру снимают с продаже где то через 5-6 лет, возможна игра так и останется эксклюзивом, может ещё разрабы против, в игре есть спортивный режим опять с читерами бороться.
Пока что выпускает всякое кинцо с задержкой, ещё эта игра продаёт пс5, выпуск игр на пк это любо заманить к себе на платформу или немного заработать.
С самым скудным автопарком в истории.
Я всё же считаю лучшей частью серии GT4. Особенно для того железа - игра выглядела фантастикой. Она и сейчас неплохо смотрится, особенно с модом на HD-текстуры.
Моя любимая часть по прежнему остаётся 4-я, хотя в третьей и графика местами была лучше, по крайней мере освещение, снопы искр из под днища, солнечные лучи сквозь вершины деревьев, да и физика с полностью отключенными помощниками казалась иногда более реалистичной. В 5-й не понравилось что разделили A spec и B spec на отдельные главы, причём дублированные в большинстве, уровни ввели, минус реализм. А 6-я какая то кастрированная, гонок на выносливость, нет, продавцов БУ машин нет(как в третьей части салон один для всех) и вообще пошли не туда, оказуалили)
Кода там на писи?