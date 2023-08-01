В следующем бесплатном обновлении Gran Turismo 7 получит особый автомобиль ©

Gran Turismo 7 предлагает все виды автомобилей, но машина, которая появится в следующем обновлении, действительно особенная. Сегодня Polyphony Digital представила кампанию «Подарок зрителям» для World Series Showdown 2023, которая пройдет 11 и 12 августа.

Нажав на баннер на карте мира и посмотрев прямую трансляцию, вы можете получить 6-звездочный билет в рулетку, если вы смотрите Кубок производителей, и Toyota Ambulance Himedic '21, если вы смотрите Кубок Наций. Вы можете увидеть, как это выглядит ниже.

Это всего лишь ранний доступ к транспортному средству, который не является эксклюзивным для этой акции. Он будет доступен для всех с будущим обновлением. Награды будут доставлены к понедельнику, 14 августа.

Скорая помощь будет внедрена в популярную гоночную игру со следующим обновлением, о котором сообщал Казунори Ямаути в Twitter. Обновление выйдет 7 августа, и в нем также будут представлены Maserati MC20, GR Corolla Morizo Edition и Corvette C1 1958 года (идентифицированный пользователем Twitter Fighterman_FFRC).

Gran Turismo 7 в настоящее время доступна для PlayStation 5 и PlayStation 4.