Гоночный симулятор Gran Turismo Sport без предупреждения был удален с PlayStation Store

В сентябре прошлого года компания Sony Interactive Entertainment вместе с разработчиками из студии Polyphony Digital объявили о закрытии серверов для Gran Turismo Sport. Популярный гоночный симулятор поддерживали больше шести лет, поэтому удаление онлайн-функций из игры не выглядит чем-то необычным. Тем не менее многих игроков удивил тот факт, что вместе с удалением сетевой составляющей Gran Turismo Sport разработчик решил снять игру с продажи.

Теперь Gran Turismo Sport доступна для игры только тем пользователям, которые ранее успели купить игру в цифровом магазине или владеют физической копией. При переходе на страницу гоночного симулятора в PlayStation Store нет кнопки приобрести продукт и доступно только базовое описание игры. Как ожидается, вскоре будет удалена и сама эта страница.

Сетевые функции Gran Turismo Sport будут отключены 31 января 2024 года, а вместе с этим исчезнет доступ к статистике, сетевым аватарам и онлайн-режимам. Игроки смогут участвовать в одиночных заездах и локальных режимах.