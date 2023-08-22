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Granblue Fantasy: Relink 2023 г.
7.4 68 оценок

Granblue Fantasy: Relink выйдет 1 февраля 2024 года

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butcher69
Новости

Компания Cygames объявила, что игра Granblue Fantasy: Relink выйдет в продажу по всему миру для консолей PlayStation 1 февраля 2024 года.

Игроки будут объединяться в команды с известными персонажами серии, но на самом деле действие игры будет происходить в вымышленном царстве, не связанном с ней. Это также означает, что есть вероятность появления новых персонажей в более позднее время.

Кроме того, в игре будет несколько механик, рассчитанных на тех, кто не знаком с жанром action RPG, что, скорее всего, связано с тем, что исходный игровой материал будет реализован совершенно по-другому. Тем не менее, схватки выглядят невероятно динамичными, так что даже тем, кто имеет богатый опыт знакомства с жанром, будет интересно провести время.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

караул с 2016го делают

1
jax baron

обещали в этом году.

0
Ely Maze

Компания Cygames объявила, что игра Granblue Fantasy: Relink выйдет в продажу по всему миру для консолей PlayStation 1 февраля 2024 года.

А я и не знал что для нее еще выходят игры

а нет это я ошибся но забавно "для консолей PlayStation 1"

-2