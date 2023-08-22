Granblue Fantasy: Relink выйдет 1 февраля 2024 года ©

Компания Cygames объявила, что игра Granblue Fantasy: Relink выйдет в продажу по всему миру для консолей PlayStation 1 февраля 2024 года.

Игроки будут объединяться в команды с известными персонажами серии, но на самом деле действие игры будет происходить в вымышленном царстве, не связанном с ней. Это также означает, что есть вероятность появления новых персонажей в более позднее время.

Кроме того, в игре будет несколько механик, рассчитанных на тех, кто не знаком с жанром action RPG, что, скорее всего, связано с тем, что исходный игровой материал будет реализован совершенно по-другому. Тем не менее, схватки выглядят невероятно динамичными, так что даже тем, кто имеет богатый опыт знакомства с жанром, будет интересно провести время.