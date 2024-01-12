Стали известны системные требования Granblue Fantasy: Relink к ПК

Cygames раскрыла официальные системные требования к ПК для своей будущей ролевой игры Granblue Fantasy: Relink. Эта новая ролевая игра выйдет 1 февраля, и, как мы видим, для нее не потребуется высокопроизводительная компьютерная система.

В этой ролевой игре игроки сформируют отряд из четырех человек из разнообразного списка небесных странников и рубят, стреляют или заклинают на пути к победе. В игре будут присутствовать групповые механики, такие как Link Attacks и Chain Bursts, которые помогут им сокрушать врагов.

Для игры на ПК геймерам понадобится как минимум Intel Core i3-9100 или AMD Ryzen 3 3200G с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580. Эта компьютерная система должна поддерживать игру в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду при стандартных настройках. Для игры также потребуется 90 ГБ свободного дискового пространства, и она будет использовать API DX11.

Cygames рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600 с NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700 XT. По словам разработчиков, эта компьютерная система сможет обеспечивать разрешение 1080p/60 кадров в секунду при настройках Ultra.

Системные требования

Минимальные (1080p/30fps, стандартные):

ОС: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: версии 11

версии 11

Место на диске: 90 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендованные (1080p/60fps, ультра):

ОС: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 8GB

DirectX: версии 11

версии 11

Место на диске: 90 ГБ (рекомендуется SSD)

Судя по странице в Steam, в игре не будет технологии защиты от несанкционированного доступа Denuvo.