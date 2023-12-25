В Granblue Fantasy: Relink появятся два новых персонажа после выхода игры

В Granblue Fantasy: Relink от Cygames будет много чего интересного: сюжетный режим и более 100 квестов. Разработчик представит кусочек контента в январе, выпустив бесплатную демоверсию на PS4 и PS5. Однако на запуске игры путешествие не закончится: в апреле 2024 года появятся два новых персонажа.

Первый - Сеофон, озвученный Дзюнъити Сувабе на японском и Алехандро Саабом на английском. Он возглавляет Вечных, группу легендарных воинов, и может создавать духовные мечи, используя энергию павших врагов. Вторая - Твайен, озвученная Юуко Минагучи на японском и Жизелль Фернандез на английском. Она также является членом Вечных, использует в бою лук и умеет летать.

Cygames также подтвердила, что Калиостро будет доступен на старте. Благодаря ее появлению в базовом реестре будет 19 персонажей, от главных героев Грана и Джеты до любимцев фанатов, таких как Зуи и Персиваль.

Granblue Fantasy: Relink выходит 1 февраля 2024 года для PS4, PS5 и PC. Ознакомьтесь с последним трейлером, в котором показаны бои с боссами против первобытных зверей и других врагов.