Файтинг Granblue Fantasy: Versus разошелся тиражом более 1 миллиона копий по всему миру ©

Занимательный двухмерный файтинг Granblue Fantasy: Versus от Arc System Works и Cygames преодолел важную отметку. Издатель проекта объявил о хороших продажах игры, которые сегодня официально перевалили за 1 миллион проданных копий.

Чтобы добраться до своего первого миллиона, Granblue Fantasy: Versus потребовалось три с половиной года после релиза. Игра была выпущена еще в начале 2020 года на PlayStation 4 и ПК в Steam, где суммарные продажи с обеих платформ составили больше 1 миллиона копий, имея только цифровую версию игры.

В современной индустрии 1 миллион проданных копий для игры может показаться слабым результатом, особенно за такой долгий период. Однако учитывая особенность жанра файтингов и малоизвестный бренд Granblue Fantasy, это отличный результат для команды разработчиков. В честь этого события Granblue Fantasy: Versus отправилась на распродажу PlayStation Store, где получила скидку до 90%. Также снижение цены на файтинг скоро последует и на ПК.

Тем временем разработчики Arc System Works и Cygames уже готовятся к релизу сиквела — Granblue Fantasy: Versus Rising, который выйдет в ноябре этого года.