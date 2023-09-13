Авторы Granblue Fantasy: Versus Rising показали игровой процесс за нового бойца

Издательство Cygames и разработчик Arc System Works показали игровой процесс за бойца Гримнира из файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.
"Гримнир способен управлять ветрами, передвигаясь по полю боя в разные стороны и изменяя траекторию своих снарядов по своему усмотрению", гласит описание Гримнира. "Используя свои выдающиеся возможности подвижности, он способен мчаться на врагов и атаковать их со всех сторон".
Granblue Fantasy Versus: Rising выйдет 30 ноября на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam.