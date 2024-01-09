Игроки раскрыли полный список DLC персонажей для Granblue Fantasy Versus: Rising

Продолжение популярной игры Granblue Fantasy: Versus, которая вышла в 2020 году. В этой игре вам предстоит принимать участие в сражениях с разными персонажами из вселенной Granblue Fantasy, а также узнавать новые детали истории этого удивительного мира.

Вы можете выбрать одного из множества героев, каждый из которых имеет свою историю, характер и уникальные способности. Сражаться можно как в одиночном режиме, так и в многопользовательском, с друзьями или случайными игроками.

В этой части есть много нововведений, которые делают бои ещё более динамичными и разнообразными. Например, Ultimate Skills — это мощные приёмы, которые могут решить исход сражения. Помимо этого, игра может похвастаться новым лобби, где вы можете свободно перемещаться по острову и находить разные секреты.