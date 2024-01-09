Игроки раскрыли полный список DLC персонажей для Granblue Fantasy Versus: Rising

В конце прошлого года разработчики из студии Arc System Works совместно с компанией Cygames выпустили новую часть Granblue Fantasy Versus. Файтинг Granblue Fantasy Versus Rising был хорошо принят поклонниками вселенной и простыми фанатами жанра, а поэтому разработчики достаточно оперативно заявили об активной поддержке проекта дополнениями. Будущие DLC принесут в игру новых играбельных персонажей, и, кажется, игрокам удалось составить полный список будущих героев для файтинга.
Согласно официальному анонсу от разработчиков, нам уже известны имена 4 новых персонажей для Granblue Fantasy Versus: Rising. В следующем месяце в файтинг будут добавлены Люцилиус, Вайе, Беатрикс и 2B из NieR: Automata. Что касается еще не раскрытых героев Character Pass 1, то ими, скорее всего, станут Викала и персонаж сюжетного режима Рейн/Версусия.
На это намекают проанализированные файлы игры. Пользователи обнаружили в Granblue Fantasy Versus: Rising неудаленные реплики, звуковые эффекты и другие намеки на то, что Викала и Рейн/Версусия станут играбельными персонажами.