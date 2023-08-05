Новые подробности и геймплейный трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus Rising ©

Сегодня на выставке EVO 2023 компания Cygames раскрыла новости о своем грядущем файтинге Granblue Fantasy Versus: Rising.

Прежде всего, мы узнали о четвертом новом играбельном персонаже, который появится в игре вслед за Анилой, Зигфридом и Ниером. Это Гримнир, тизер-трейлер которого вы можете посмотреть ниже. Также мы видим первый геймплей самой Nier.

Кроме того, помимо нескольких подтверждений уже известных нам вещей, таких как сетевой код отката и кроссплей, мы узнаем и новую информацию об игре. Мы узнали, что в игре появятся костюмы, в том числе костюм Gran "Guider to the Eternal Edge".

Кроме того, мы узнаем о новой мини-игре для лобби - Bombshell Barrage (она присоединится к ранее известным Rising Dash и Gold Brick Party), а также о сцене, воспроизводящей знаменитый токийский перекресток Shibuya. Стоит отметить, что сама компания Cygames расположена в Сибуе.

Хотя Granblue Fantasy Versus: Rising будет выпускаться совершенно отдельно от Granblue Fantasy: Versus, он все же позволит перенести некоторые элементы, включая прогресс сюжета, турнирные трофеи, цвета EX, а также награды за боевой пропуск, такие как оружие и цвета.

Кстати, более подробные анонсы будут сделаны на финале турнира EVO 2023 в воскресенье. На вопрос о том, может ли это быть датой релиза, директор Тецуя Фукухара лишь улыбнулся и ответил "без комментариев".

Если вы хотите узнать больше о Granblue Fantasy Versus: Rising, то можете ознакомиться с оригинальным анонсом. Игра выйдет в этом году для PS5, PS4 и ПК.