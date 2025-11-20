ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 610 оценок

До релиза Grand Theft Auto 6 остался год - опять

AceTheKing AceTheKing

Если не произойдёт очередного переноса, то через год игроки наконец-то смогут насладиться Grand Theft Auto 6 - сейчас релиз игры назначен на 19 ноября 2026 года.

Изначально игру планировали выпустить в 2025 году, но затем Rockstar Games перенесли дату релиза на 26 мая 2026 года. Фанаты даже запустили обратный отсчёт ровно за год до релиза, однако проект снова отложили.

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник надеется, что больше переносов не будет, но ранее он уже утверждал аналогичное. Из того, что известно наверняка - релиз игры состоится на PS5 и Xbox Series X/S.

24
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Ahnx

Ничего.. подождёте. Duke Nukem Forever сколько делали? 14 лет? Вот и эту вашу ГТА6 будут делать не меньше. Только ждать там особо нечего.

12
R01Adil

Gta 5
17.09.2013 — PlayStation 3, Xbox 360
18.11.2014 — PlayStation 4, Xbox One
14.04.2015 — PC
15.03.2022 — PlayStation 5, Xbox Series X

Gta 6
19.11.2026  — PlayStation 5, Xbox Series X
Осень.2027 — PlayStation 6, Xbox
Весна.2028 — PC
~2035 — PlayStation 7, Xbox

8
Константин335

А ты сравни другие игры Рокстар когда они на ПК выходили? Тот же РДР 2 или ГТА 4 и другие игры, все они выходили в течение года. Думаю и 6 часть так же выйдет в ближайший год после выхода на консолях, то есть в 2027 году

1
pro100chok

В таком подсчёте нет логики, так как архитектура ps3 сильно отличалась от ps4. Скорее всего в течении года после релиза на консолях будет выход и на пк

1
Миханик Шестеренкин Константин335

Чувак по здравой логике все расписал. Если новое поколение консолей выйдет осенью 2027, то очень маловероятно, что игра в этот же год выйдет на ПК.

1
Etteri

Будет смешно, если игра не оправдает ожиданий.

5
HellowRainbow

Будет смешно, если игра будет калом, но оправдает ожидания

5
askazanov

Читается как - год или пять! ))))

4
Константин335

Когда выпустят тогда и выпустят, если перенесли значит так надо, я не против этого их решения

3
BrightLazarus

а для пк ваще лет 1черз 100

3
ZNGRU

Duke Nukem Forever дождались?
Вот и GTA 6 подождем.

3
Brainstoun

ДА нууууу нееееетттт, СЕРЬЁЁЁЗННООООО????????????

3
нитгитлистер

мутят со стоимостью акций не иначе

2
HellowRainbow

С бонусами на ПГ

4
Кей Овальд

Да плевать. Плюс ещё год до завершения консольного бета-теста же.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ