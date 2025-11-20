До релиза Grand Theft Auto 6 остался год - опять

Если не произойдёт очередного переноса, то через год игроки наконец-то смогут насладиться Grand Theft Auto 6 - сейчас релиз игры назначен на 19 ноября 2026 года.

Изначально игру планировали выпустить в 2025 году, но затем Rockstar Games перенесли дату релиза на 26 мая 2026 года. Фанаты даже запустили обратный отсчёт ровно за год до релиза, однако проект снова отложили.

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник надеется, что больше переносов не будет, но ранее он уже утверждал аналогичное. Из того, что известно наверняка - релиз игры состоится на PS5 и Xbox Series X/S.