До релиза Grand Theft Auto 6 остался год - опять

Если не произойдёт очередного переноса, то через год игроки наконец-то смогут насладиться Grand Theft Auto 6 - сейчас релиз игры назначен на 19 ноября 2026 года.
Изначально игру планировали выпустить в 2025 году, но затем Rockstar Games перенесли дату релиза на 26 мая 2026 года. Фанаты даже запустили обратный отсчёт ровно за год до релиза, однако проект снова отложили.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник надеется, что больше переносов не будет, но ранее он уже утверждал аналогичное. Из того, что известно наверняка - релиз игры состоится на PS5 и Xbox Series X/S.
Ничего.. подождёте. Duke Nukem Forever сколько делали? 14 лет? Вот и эту вашу ГТА6 будут делать не меньше. Только ждать там особо нечего.
Gta 5
17.09.2013 — PlayStation 3, Xbox 360
18.11.2014 — PlayStation 4, Xbox One
14.04.2015 — PC
15.03.2022 — PlayStation 5, Xbox Series X
Gta 6
19.11.2026 — PlayStation 5, Xbox Series X
Осень.2027 — PlayStation 6, Xbox
Весна.2028 — PC
~2035 — PlayStation 7, Xbox
А ты сравни другие игры Рокстар когда они на ПК выходили? Тот же РДР 2 или ГТА 4 и другие игры, все они выходили в течение года. Думаю и 6 часть так же выйдет в ближайший год после выхода на консолях, то есть в 2027 году
В таком подсчёте нет логики, так как архитектура ps3 сильно отличалась от ps4. Скорее всего в течении года после релиза на консолях будет выход и на пк
Чувак по здравой логике все расписал. Если новое поколение консолей выйдет осенью 2027, то очень маловероятно, что игра в этот же год выйдет на ПК.
Будет смешно, если игра не оправдает ожиданий.
Будет смешно, если игра будет калом, но оправдает ожидания
Читается как - год или пять! ))))
Когда выпустят тогда и выпустят, если перенесли значит так надо, я не против этого их решения
а для пк ваще лет 1черз 100
Duke Nukem Forever дождались?
Вот и GTA 6 подождем.
ДА нууууу нееееетттт, СЕРЬЁЁЁЗННООООО????????????
мутят со стоимостью акций не иначе
С бонусами на ПГ
Да плевать. Плюс ещё год до завершения консольного бета-теста же.