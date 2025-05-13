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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 302 оценки

GTA 6 может стать первой GTA-игрой с детьми

Gruz_ Gruz_

На прошлой неделе Rockstar Games опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI, а также много другой информации и много-много изображений из игры, на которых можно увидеть важные локации, NPC и многое другое.

После этого фанаты занялись выискиванием информации и деталей на опубликованных изображениях, и одна из находок может ознаменовать новую эру для франшизы GTA, в которой впервые появятся дети.

Rockstar никогда не добавляла детей во франшизу по очень простой причине, однако, похоже, в GTA VI ситуация может кардинально измениться, если только это не какая-то ошибка. В любом случае, посмотрите на изображение ниже.

На картинке сверху можно увидеть сидящего за столом ребенка рядом с двумя другими людьми. Не исключено, что этот персонаж играет какую-то роль в основной истории и будет появляться только в определенные моменты. Студия Rockstar прежде никогда не включала детей во франшизу, чтобы избежать того, что игроки начнут совершать преступления в отношении них. Подобное поведение нельзя назвать приемлемым и может повлечь за собой довольно серьезные проблемы для компании.

Стоит напомнить, что в Red Dead Redemption 2 студия Rockstar Games добавила детей, в частности, сына Джона, Джека Марстона, который в большинстве случаев остается в лагере и появляется в определенных миссиях.

Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
jaller0461

По такому качеству изображения судить о том что там ребенок? Нда. По мне так там может и Женщина за столом сидеть.

4
i124Q_47

Если дети и появятся, то скорее всего как в RDR 2, то есть они будут бессмертными и мы сможем издеваться над ними.

3
Даздрасен Дыклоп

А вы прикиньте не переведут на русский, типа 18-ый пакет санкций. Пойдете царя свергать?)

3
это никогда не шрекончитс

гта переводили на другие языки?

jax baron

а почему бы нет - за столько лет.

1
Kollich

ЗапретИИИТЬ!!!!!!👺

2
Дворф

аааа теперь понятно почему на пк не будет... скорее всего их вообще выпилят ибо ... да сами знаете

2
это никогда не шрекончитс

чего выпилят? Гта выйдет на консоли и через год-два на пк

Пользователь ВКонтакте

но сбивать их не разрешат 😁 // Илья Афанасьев

1
это никогда не шрекончитс

вероятнее всего будет как в скайриме, они будут получать дамаг, но не умрут (вероятно что данный баг чинится через правки ini файла)

Пользователь ВКонтакте

Эх 😁😁 // Артём Савельев

maximus388

Вероятность, что на картинке ребенок, точно такая же, как и присутствие там карлика.
Более того, зачем в игру добавлять детей, если они в нее и так играют. Провокаций в данной франшизе хватает без них.

1
Victor Dukoff

Кхм, кхм... Не первой - в Вайс Сити Сторис у сестры или кузины (не помню точно) Фила Кэссиди был маленький ребенок, но показывали его только в нескольких катсценах.

KookyPentheus

Если так то почему в игре детей npc так мало, что почти нет, может просто персонаж такой комплекции, разных комплекций тут штук сто.

kotasha

Врят ли они пойдут на такое, лишний шум им не нужен.