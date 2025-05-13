GTA 6 может стать первой GTA-игрой с детьми

На прошлой неделе Rockstar Games опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI, а также много другой информации и много-много изображений из игры, на которых можно увидеть важные локации, NPC и многое другое.
После этого фанаты занялись выискиванием информации и деталей на опубликованных изображениях, и одна из находок может ознаменовать новую эру для франшизы GTA, в которой впервые появятся дети.
Rockstar никогда не добавляла детей во франшизу по очень простой причине, однако, похоже, в GTA VI ситуация может кардинально измениться, если только это не какая-то ошибка. В любом случае, посмотрите на изображение ниже.
На картинке сверху можно увидеть сидящего за столом ребенка рядом с двумя другими людьми. Не исключено, что этот персонаж играет какую-то роль в основной истории и будет появляться только в определенные моменты. Студия Rockstar прежде никогда не включала детей во франшизу, чтобы избежать того, что игроки начнут совершать преступления в отношении них. Подобное поведение нельзя назвать приемлемым и может повлечь за собой довольно серьезные проблемы для компании.
Стоит напомнить, что в Red Dead Redemption 2 студия Rockstar Games добавила детей, в частности, сына Джона, Джека Марстона, который в большинстве случаев остается в лагере и появляется в определенных миссиях.
Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.
По такому качеству изображения судить о том что там ребенок? Нда. По мне так там может и Женщина за столом сидеть.
Если дети и появятся, то скорее всего как в RDR 2, то есть они будут бессмертными и мы сможем издеваться над ними.
А вы прикиньте не переведут на русский, типа 18-ый пакет санкций. Пойдете царя свергать?)
гта переводили на другие языки?
а почему бы нет - за столько лет.
ЗапретИИИТЬ!!!!!!👺
аааа теперь понятно почему на пк не будет... скорее всего их вообще выпилят ибо ... да сами знаете
чего выпилят? Гта выйдет на консоли и через год-два на пк
но сбивать их не разрешат 😁 // Илья Афанасьев
вероятнее всего будет как в скайриме, они будут получать дамаг, но не умрут (вероятно что данный баг чинится через правки ini файла)
Эх 😁😁 // Артём Савельев
Вероятность, что на картинке ребенок, точно такая же, как и присутствие там карлика.
Более того, зачем в игру добавлять детей, если они в нее и так играют. Провокаций в данной франшизе хватает без них.
Кхм, кхм... Не первой - в Вайс Сити Сторис у сестры или кузины (не помню точно) Фила Кэссиди был маленький ребенок, но показывали его только в нескольких катсценах.
Если так то почему в игре детей npc так мало, что почти нет, может просто персонаж такой комплекции, разных комплекций тут штук сто.
Врят ли они пойдут на такое, лишний шум им не нужен.