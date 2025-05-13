GTA 6 может стать первой GTA-игрой с детьми

На прошлой неделе Rockstar Games опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI, а также много другой информации и много-много изображений из игры, на которых можно увидеть важные локации, NPC и многое другое.

После этого фанаты занялись выискиванием информации и деталей на опубликованных изображениях, и одна из находок может ознаменовать новую эру для франшизы GTA, в которой впервые появятся дети.

Rockstar никогда не добавляла детей во франшизу по очень простой причине, однако, похоже, в GTA VI ситуация может кардинально измениться, если только это не какая-то ошибка. В любом случае, посмотрите на изображение ниже.

На картинке сверху можно увидеть сидящего за столом ребенка рядом с двумя другими людьми. Не исключено, что этот персонаж играет какую-то роль в основной истории и будет появляться только в определенные моменты. Студия Rockstar прежде никогда не включала детей во франшизу, чтобы избежать того, что игроки начнут совершать преступления в отношении них. Подобное поведение нельзя назвать приемлемым и может повлечь за собой довольно серьезные проблемы для компании.

Стоит напомнить, что в Red Dead Redemption 2 студия Rockstar Games добавила детей, в частности, сына Джона, Джека Марстона, который в большинстве случаев остается в лагере и появляется в определенных миссиях.

Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.