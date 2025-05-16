Издатель GTA 6 высказался о возможной цене игры

Руководитель издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник в преддверии нового финансового отчета компании перед инвесторами прокомментировал слухи о высокой цене на будущую Grand Theft Auto 6. Топ-менеджер не раскрыл точные цифры, но дал понять, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег.
Это правда, что некоторые из наших конкурентов говорили о более высоких ценах и изменчивом ценообразовании. Критерии нашего принятия решений заключаются в том, чтобы предоставлять [игру] с гораздо большей ценностью, чем сумма, выложенная покупателем. Мы думаем, что потребитель ощущает это сочетание [цены и качества]. <…> Мы все так чувствуем. Поэтому мы отдаем себе отчет, что наша работа — предоставлять потребителям огромную ценность. Думаю, мы занимаемся именно этим.
С начала 2025 года несколько аналитиков предрекли, что стоимость GTA 6 может достигнуть и даже превысить $100. Например, Мэттью Болл из компании Epyllion уверен, что цена в $80-100 (6,4-8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) станет важным шагом для игровой индустрии. А Майкл Пактер из Wedbush Security считает, что Rockstar может оправдать такие цифры большим количеством внутриигровой валюты в подарок игрокам GTA Online. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон раскритиковал подобные предположения.
В марте официальный швейцарский ретейлер Brack и правда установил на своем сайте цену в $112 (8,9 тыс. рублей) за предзаказ GTA 6. После шумихи в СМИ страницу закрыли, однако представители торговой сети утверждали, что мера — временная, сам товар — легальный, а цена была верной на тот момент. Впрочем, не стоит воспринимать это как подтверждение реальной цены будущего экшена, по крайней мере, до тех пор, пока Take-Two и Rockstar сами не объявят стоимость игры.
GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.
Игры такого уровня выходят очень редко, так что о цене не парюсь- сколько будет стоить, столько и заплачу.
Игры в кредит
В микрозаймы)
Давай, Alex Row, давай!
а если расплата должна быть отверстиями?
конечно важным, они прокатятся тараном со своей ценой 100$+ по рынку, а остальные "творцы" рванут за ними "шоколадным" шлейфом, где будут рассказывать истории про дорожающий со всех сторон геймдев, изголодавшихся по запрещенным веществам и женщинам лёгкого поведения топ менеджерах, о новых временах в которые мы влетели без вазелина и о том, как они бы хотели иначе, но нельзя.
И попутно будут скрывать размеры продаж, еще заведут шарманку про раялити стима и других цифровых магазинов.
Раз есть лох, то будет и тот, кто его стрижет
Че так мало блогов по жэтэа 6? Надо делать больше блогов, не просто на высказывания, а даже когда один из разрабов в офисе рокстар пошел заваривать чай или в туалет и сразу делать блог.
Да я бы и 100$ отдал думаю, если бы выпустили сразу на пк... а ждать хрен знает сколько месяцев или консоль брать из-за нее одной как-то нет желания. Ладно кто в другие игры на консоли играет, но я на пк привык уже мне геймпадом неудобно.
А 400 бы отдал?
Как вы зб-ли. Игра через год выйдет, они уже все сайты засрали.
"но дал понять, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег."
это типа я отдам 80 баксов, а получу ультра игру как будто бы заплатил 1000?
Максимизация цены в пределах возможного психологического ( игроки готовы ментально к завышеннию цены ) максимума, может отсеч этакий процент игроков... Но так, как серия ГТА всегда приносила что-то новое и росла на фоне прошлых проектов, ценна а 120 долларов была бы в пределах нормы... Хоть со мной и не согласятся люди.
Игры делают для прибыли, а не для души ...
цена ей 40 баксов, ибо это игру не вырезают в ручную, а копипастят и можно продавать копии бесконечно, по этому цена автоматически снижается, в любом случае она принесет компании рекордную прибыль пусть стоит 40 или 120
Я понимаю бонусы, но уже посмешищем себя выставляют эти новостники
Да что в этой гта такого, что ей загадили всю ленту...?
Это может в америке и европе сдвиг и какая-то проблема что игры стали повышаться в цене, у нас цены постоянно растут и мы к этому привыкли. 15 лет назад игры для стима стоили 500р, сейчас 6-8к
Привыкать жрать кал и терпеть нарушение твоих прав - это вредная традиция. Постоянный рост цен и инфляция, которые организовываются жадными политиками и олигархами - не норма, которую нужно терпеть. Вот на Западе к такому и не привыкли, там цены обычно были более-менее стабильные.
"Не привыкли" и "промыли мозги что они думают что у них есть права" это разные вещи. Обязательно сообщи когда найдешь вселенную где у всех все хорошо. А пока, нормальные люди, живут и стараются получать удовольствие исходя из того что есть
Тебя не смущает, что 15 лет назад за 1 доллар давали 30 рублей, а сегодня курс под сотку? Цены в РФ почти не растут по факту на иностранные товары... а вот курс рубля изменился. Товары в РФ получаешь по старым ценам в баксах. А так в целом в РФ цены всегда были плюс минус стабильны на все товары НЕ с запада..
А вообще на западе с ценами ситуация гораздо хуже и в целом цены никогда там стабильными не были. Там все последние 30 лет идёт дикий рост цен, а зарплаты не поспевают. Сегодня в 2025 году среднестатистический немец в Германии на свою большую зарплату может себе в магазине позволить гораздо меньше, чем среднестатистический русский в России на свою маленькую зарплату. Такова статистика. Поэтому с ценами в РФ всё супер, как и с зарплатами. Точка.
Это неправда. С ценами на западе никакой стабильности никогда не было. Были отдельные группы товаров, на которые цены реально не росли и были стабильны. Но таких товаров мало. В целом цены в магазинах дикие для среднестистического жителя любой западной страны. Люди запада в целом очень много экономят и живут гораздо хуже, чем в России. А вот в России люди части транжирят деньги на всякую фигню, потому что денег много... только беда русского человека в том, что он никогда не замечает наличия МНОГО денег - всегда найдёт, куда всё растранжирить. Точка.
Честно говоря, ты как то серьезно отнесся к комментарию в интернете. Но если отвечать на твой, то судя по логике если раньше был курс 30р, а сейчас 90р, то и цены должны были в 3 раза повысится с 500р до 1500р 🫠
за эту игру я готов платить сколько надо
На консолях она будет 70 или 80(сони не исключают повышения цен на игры после действий мелкомягких) базовое издание они не могут ставить цену больше. На пк игра выйдет неизвестно когда. Охладите аханье.
Если этот трюк пройдет у Рокстар, то и весь рынок подтянется и будет представлен от $100 за копию игропродукта, на сейчас игры уже подорожали до $80
Мне кажется, они 100 поставят за обычное и 120 за Делюкс, куда запихнут несколько дней раннего доступа. ГТА6 явно будет той игрой, на которую миллионы игроков не пожалеют этой суммы, так что заработать дополнительные пару сотен лямов долларов тупо на нетерпеливых - это выглядит логичным решением
Логичным решением было бы в ammunation оружие за реальные деньги продавать. Хочешь автомат, плати 10 баксов, хочешь базуку, 50. Или бегай всю игру с одним пистолетом
прогнозирую 120 за просто, 150 за некий средний и 180 за полный прем.
соответственно, прогнозирую тонны rовна на плейграунде.
ну дохрена что то
тут майки 80 недавно сказали
а ты х2 от их цены пишешь
Им нет смыла делать слишком дорогой игру, жта онлайн окупит с лихвой игрой, и там будет что на подобии rdr 2 онлайн от которого многие плевались за жёсткого доната, а гта 6 сожрут всё и добавки попросят.
- Rockstar может оправдать такие цифры большим количеством внутриигровой валюты в подарок игрокам GTA Online.
так это ж не должно быть в базовой версии игры) Уже про миллилардные бюджеты говорят, сами подумайте сколько она будет стоить, 100$ или 120$ за базовое издание:D
Даже если ценник будет 200 зеленых,мне кажется все равно купят
Через год пока она выйдет, она уже никого не удивит своей графикой. Подтянутся и другие проекты. Так всегда бывает. А пока, что все, что можно сказать об этой игре, это то, что в ней жир трясется там где надо. :)
в ближайшее время вроде нет игр. может только фейбл новый там когда выйдет была обещана очень крутая графика. либо я не особо могу вспомнить игр и чтоб они имели четкие даты релизов.