Издатель GTA 6 высказался о возможной цене игры

Руководитель издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник в преддверии нового финансового отчета компании перед инвесторами прокомментировал слухи о высокой цене на будущую Grand Theft Auto 6. Топ-менеджер не раскрыл точные цифры, но дал понять, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег.

Это правда, что некоторые из наших конкурентов говорили о более высоких ценах и изменчивом ценообразовании. Критерии нашего принятия решений заключаются в том, чтобы предоставлять [игру] с гораздо большей ценностью, чем сумма, выложенная покупателем. Мы думаем, что потребитель ощущает это сочетание [цены и качества]. <…> Мы все так чувствуем. Поэтому мы отдаем себе отчет, что наша работа — предоставлять потребителям огромную ценность. Думаю, мы занимаемся именно этим.

С начала 2025 года несколько аналитиков предрекли, что стоимость GTA 6 может достигнуть и даже превысить $100. Например, Мэттью Болл из компании Epyllion уверен, что цена в $80-100 (6,4-8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) станет важным шагом для игровой индустрии. А Майкл Пактер из Wedbush Security считает, что Rockstar может оправдать такие цифры большим количеством внутриигровой валюты в подарок игрокам GTA Online. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон раскритиковал подобные предположения.

В марте официальный швейцарский ретейлер Brack и правда установил на своем сайте цену в $112 (8,9 тыс. рублей) за предзаказ GTA 6. После шумихи в СМИ страницу закрыли, однако представители торговой сети утверждали, что мера — временная, сам товар — легальный, а цена была верной на тот момент. Впрочем, не стоит воспринимать это как подтверждение реальной цены будущего экшена, по крайней мере, до тех пор, пока Take-Two и Rockstar сами не объявят стоимость игры.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.