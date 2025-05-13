В GTA 6 могут появиться мужчины-стриптизёры

Наличие в Grand Theft Auto VI стрип-клубов было подтверждено с самого первого трейлера игры, однако, похоже, подобные заведения в GTA VI будут обновлены весьма неожиданным образом; внимательные фанаты с Reddit детально изучили скриншот со стрип-клубом Delight и обнаружили афишу с информацией о выступлении мужчины-стриптизёра.
Похоже, в GTA 6 впервые в серии можно будет смотреть не только на выступление женщин, но и мужчин - это ожидаемо, учитывая что одним из играбельных персонажей является женщина - Люсия. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли Джейсон заказывать приватные выступление мужчин, и наоборот - сможет ли Люсия заказывать приватные танцы женщин..
игра кал повесточный, себя не уважать в такое играть
Ну можешь не играть. А мы поиграем.
И не собираюсь. Играйте)))
А в чем её повесточность? То что кроме гг все персонажи по большей части латиносы и нигеры - так это реальности Калифорнии. Гг же крутиться в криминальной среде, а не белый воротничок. По сути наоборот - вместо отбеливания роки прямо показывают основной континент криминала. А мужской стриптиз - в игре есть возможность играть за девушку и странно было бы если бы стриптиз только для мужиков в таком варианте. Или ты за то, чтобы только игроки мужики ходили в такие заведения в игре, а женская аудитория доступа к таким развлечениям не имела?
Майами на юго-востоке США, штат Флорида.
В том, что из фирмы Рокстар ушли все её основатели и авторы идей (шотландцы). А тех, кто остался - заставили прогнуться под глобалистов, под их повестку.
Впрочем, для такой публики, в которую превратились вы - это будет самое то.
хотелось что бы он там бы как отсылка
О чём вы пишите, какая повестка? Мужской стриптиз - штука давнишняя. Тем более, один из ГГ - девушка
Повестка шагает по планете полным ходом! Вернее по игровым конторам. Сначала в Гэндербаг 2077 добавили мужиков-проституток, а теперь и ГТА хорошенько отповестят! А ведь раньше проституция считалась чисто женским занятием. Но "благодаря" таким конторам, как СжвД Проджект ПЕД и Рокстар, через пару лет, проституция будет считаться, чисто мужским занятием!
Не будет. Женское строение организма в отличие от мужского, не позволяет дамам кого-то хотеть 24/7. И докапываться до Киберпанка, где действие происходит через пол века и все мироустои давно изменились, ещё то интеллектуальное занятие.
До него непросто надо докапываться, а надо пинать его ногами, чтобы такого дерьма больше никто не делал! И мужики-проститутки в нем, это меньшее из проблем. Там есть вещи намного хуже и повесточнее!
Какая разница, если игра всё равно годнота? Это чёрт его возьми будущее, где возможностей у населения выразиться еще больше, чем у нас, а значит больше "не таких" и появляется. Логика
Ты о какой игре говоришь - ГТА 6 или Гендэрбаг 2077? Если о ГТА 6, то не знаю годнота или нет, так как ещё не играл (но чувствую, что она будет повесточным шлаком). А если ты говорил о Гендэрбаге 2077, то немного ошибся. Она не годнота, а г*внота! Без вариантов!
Им дают белого голубоглазого альфу натурала, но у поехавшего "ПОВЕСТКА".
накаченный торс молодого голого мужчины, ммм....я прям таю😋😆😆
гом@сятина, повесточное д@рьмо, всех анафеме придать, на костер их!!! срепы трещат... где же православные геи... а, блин, они же в монастырях и семинариях... но один хрен- всех на кастер!!!
Игра для позорного зумерского быдла и дегенератов. Впрочем, это одно и то же.
значит вам понравится :)
Опять недовольные боты набежали.
Скорее довольные, во сколько новостей дебильных наклепали
видимо такие красавцы там будут
Недавно в интернете писали что там типо периодические гей парады будут на карте встречаться и что их даже убить нельзя они просто в разные стороны разбегаются если по ним стрелять начать.
если так, то моды всё поправят.
А.. Ну раз в интернете писали....
Женщины тоже хотят развлечься.
Это даже не удивительно, девушки тоже играют в ГТА и хотят развлечений)
Инвалиды тоже играют в GTA и хотят развлечений...
Пытаясь поостроумничать иногда ты такую бредятину несешь.
Инвалиды как правило так же мужского и женского пола верно? Отсутствие какой либо конечно или присутствие других проблем на это не влияет. Или у тебя другое представление об инвалидах?
Игроки, как правило, так же мужского и женского пола, но у создателей игр иногда другое представление...
Это ты сюда для чего притащил? Прокручивай мысли у себя в голове прежде чем писать. Иначе какая то каша получается
Кайф.
Оу май)))
С компании ушло пару человек которые задавали тон всему стебу что был всегда в гта и теперь там может быть и повесточка, на это уже намекает трейлер с обилием черных обезьян.
Вайс сити это Флорида по сути, а там черных обезьян много, это норма. Посмотри любой сериал про Майами там черные на черном. Да в Гта Вайс Сити , Ленс Венс черный, Рикардо Диас латинос, большинство бандитов там либо латиносы, либо нигеры
Давно пора :)
Дебилоиды сидящие в Мухосранске продолжают нести бред про повестку.
А трейлер все продолжают разбирать на атомы и выуживать от туда надуманное...
Ура! Я не прочь поглядеть на красивые, мужские тела, а потом сжечь их Молотовым
Юхуууууу, а нет, стоп.
Пофиг как обычно можно будет устроить как и во всей серии гта хаус.
главное чтоб женщины остались
Ну пусть появляются, дай Бог здоровья...заценим)
Хехе бой
ужас
Ооо ю тач май талала.
Надеюсь Пистолетов будет.
Почему в комментариях люди сходят с ума? Просто разве это не было понятно еще со сливов главных героев игры, где один из протагонистов женщина? Как бы вроде логично что и под ее увлечения будут плюшки в мире игры
Никогда такого не было и вот опять
Да забудьте вы о ней хотя бы на год а? Как дураки со всех сторон обсасывают теперь