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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 296 оценок

В GTA 6 могут появиться мужчины-стриптизёры

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

Наличие в Grand Theft Auto VI стрип-клубов было подтверждено с самого первого трейлера игры, однако, похоже, подобные заведения в GTA VI будут обновлены весьма неожиданным образом; внимательные фанаты с Reddit детально изучили скриншот со стрип-клубом Delight и обнаружили афишу с информацией о выступлении мужчины-стриптизёра.

Похоже, в GTA 6 впервые в серии можно будет смотреть не только на выступление женщин, но и мужчин - это ожидаемо, учитывая что одним из играбельных персонажей является женщина - Люсия. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли Джейсон заказывать приватные выступление мужчин, и наоборот - сможет ли Люсия заказывать приватные танцы женщин..

33
60
Комментарии: 60
Ваш комментарий
Agentdead

игра кал повесточный, себя не уважать в такое играть

32
Алан Битаров

Ну можешь не играть. А мы поиграем.

2
Agentdead Алан Битаров

И не собираюсь. Играйте)))

4
ТентаклЪ

А в чем её повесточность? То что кроме гг все персонажи по большей части латиносы и нигеры - так это реальности Калифорнии. Гг же крутиться в криминальной среде, а не белый воротничок. По сути наоборот - вместо отбеливания роки прямо показывают основной континент криминала. А мужской стриптиз - в игре есть возможность играть за девушку и странно было бы если бы стриптиз только для мужиков в таком варианте. Или ты за то, чтобы только игроки мужики ходили в такие заведения в игре, а женская аудитория доступа к таким развлечениям не имела?

5
ZAUSA ТентаклЪ
так это реальности Калифорнии

Майами на юго-вос­то­ке США, штат Фло­ри­да.

1
Ahnx ТентаклЪ

В том, что из фирмы Рокстар ушли все её основатели и авторы идей (шотландцы). А тех, кто остался - заставили прогнуться под глобалистов, под их повестку.

Впрочем, для такой публики, в которую превратились вы - это будет самое то.

5
Talendor3
12
HappyWylde

хотелось что бы он там бы как отсылка

BDmitriy

О чём вы пишите, какая повестка? Мужской стриптиз - штука давнишняя. Тем более, один из ГГ - девушка

11
Авраам Линкольн

Повестка шагает по планете полным ходом! Вернее по игровым конторам. Сначала в Гэндербаг 2077 добавили мужиков-проституток, а теперь и ГТА хорошенько отповестят! А ведь раньше проституция считалась чисто женским занятием. Но "благодаря" таким конторам, как СжвД Проджект ПЕД и Рокстар, через пару лет, проституция будет считаться, чисто мужским занятием!

9
Tavi

Не будет. Женское строение организма в отличие от мужского, не позволяет дамам кого-то хотеть 24/7. И докапываться до Киберпанка, где действие происходит через пол века и все мироустои давно изменились, ещё то интеллектуальное занятие.

6
Авраам Линкольн Tavi
И докапываться до Киберпанка,

До него непросто надо докапываться, а надо пинать его ногами, чтобы такого дерьма больше никто не делал! И мужики-проститутки в нем, это меньшее из проблем. Там есть вещи намного хуже и повесточнее!

7
RedDay13 Авраам Линкольн

Какая разница, если игра всё равно годнота? Это чёрт его возьми будущее, где возможностей у населения выразиться еще больше, чем у нас, а значит больше "не таких" и появляется. Логика

5
Авраам Линкольн RedDay13
Какая разница, если игра всё равно годнота?

Ты о какой игре говоришь - ГТА 6 или Гендэрбаг 2077? Если о ГТА 6, то не знаю годнота или нет, так как ещё не играл (но чувствую, что она будет повесточным шлаком). А если ты говорил о Гендэрбаге 2077, то немного ошибся. Она не годнота, а г*внота! Без вариантов!

7
Майкл Скотт

Им дают белого голубоглазого альфу натурала, но у поехавшего "ПОВЕСТКА".

7
Ваtоn

накаченный торс молодого голого мужчины, ммм....я прям таю😋😆😆

7
Reybeerun
6
MalevolentGalileo

гом@сятина, повесточное д@рьмо, всех анафеме придать, на костер их!!! срепы трещат... где же православные геи... а, блин, они же в монастырях и семинариях... но один хрен- всех на кастер!!!

6
Ahnx

Игра для позорного зумерского быдла и дегенератов. Впрочем, это одно и то же.

6
Magnusss

значит вам понравится :)

2
Майкл Скотт

Опять недовольные боты набежали.

5
Carissa7517

Скорее довольные, во сколько новостей дебильных наклепали

1
JackBV
4
HappyWylde

видимо такие красавцы там будут

SexualHarassmentPanda

Недавно в интернете писали что там типо периодические гей парады будут на карте встречаться и что их даже убить нельзя они просто в разные стороны разбегаются если по ним стрелять начать.

4
Faeton4ik

если так, то моды всё поправят.

1
CT3H

А.. Ну раз в интернете писали....

sa1958

Женщины тоже хотят развлечься.

4
JustA_NiceGuy

Это даже не удивительно, девушки тоже играют в ГТА и хотят развлечений)

3
ZAUSA

Инвалиды тоже играют в GTA и хотят развлечений...

8
BLATNOY1 ZAUSA

Пытаясь поостроумничать иногда ты такую бредятину несешь.

Инвалиды как правило так же мужского и женского пола верно? Отсутствие какой либо конечно или присутствие других проблем на это не влияет. Или у тебя другое представление об инвалидах?

2
ZAUSA BLATNOY1
Инвалиды как правило так же мужского и женского пола верно? 

Игроки, как правило, так же мужского и женского пола, но у создателей игр иногда другое представление...

3
BLATNOY1 ZAUSA
но у создателей игр иногда другое представление

Это ты сюда для чего притащил? Прокручивай мысли у себя в голове прежде чем писать. Иначе какая то каша получается

ZAUSA BLATNOY1
Или у тебя другое представление об инвалидах?
1
Алан Битаров

Кайф.

3
-zotik-

Оу май)))

3
R_D_V

С компании ушло пару человек которые задавали тон всему стебу что был всегда в гта и теперь там может быть и повесточка, на это уже намекает трейлер с обилием черных обезьян.

3
RAMFALL

Вайс сити это Флорида по сути, а там черных обезьян много, это норма. Посмотри любой сериал про Майами там черные на черном. Да в Гта Вайс Сити , Ленс Венс черный, Рикардо Диас латинос, большинство бандитов там либо латиносы, либо нигеры

Котян Сутоевич

Давно пора :)

2
Brazz20000
2
F1ProStyle

Дебилоиды сидящие в Мухосранске продолжают нести бред про повестку.

2
Unmuted

А трейлер все продолжают разбирать на атомы и выуживать от туда надуманное...

1
Jarvis666

Ура! Я не прочь поглядеть на красивые, мужские тела, а потом сжечь их Молотовым

1
hpi

Юхуууууу, а нет, стоп.

kotasha

Пофиг как обычно можно будет устроить как и во всей серии гта хаус.

WerGC

главное чтоб женщины остались

kinoman and gamer

Ну пусть появляются, дай Бог здоровья...заценим)

Kartman9

Хехе бой

QuaveryAldora

ужас

Pravdarub

Ооо ю тач май талала.

Надеюсь Пистолетов будет.

Krio_ru

Почему в комментариях люди сходят с ума? Просто разве это не было понятно еще со сливов главных героев игры, где один из протагонистов женщина? Как бы вроде логично что и под ее увлечения будут плюшки в мире игры

SelecCioner

Никогда такого не было и вот опять

211186

Да забудьте вы о ней хотя бы на год а? Как дураки со всех сторон обсасывают теперь