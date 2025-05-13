В GTA 6 могут появиться мужчины-стриптизёры

Наличие в Grand Theft Auto VI стрип-клубов было подтверждено с самого первого трейлера игры, однако, похоже, подобные заведения в GTA VI будут обновлены весьма неожиданным образом; внимательные фанаты с Reddit детально изучили скриншот со стрип-клубом Delight и обнаружили афишу с информацией о выступлении мужчины-стриптизёра.

Похоже, в GTA 6 впервые в серии можно будет смотреть не только на выступление женщин, но и мужчин - это ожидаемо, учитывая что одним из играбельных персонажей является женщина - Люсия. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли Джейсон заказывать приватные выступление мужчин, и наоборот - сможет ли Люсия заказывать приватные танцы женщин..