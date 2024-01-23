Релизный трейлер мрачного экшена Graven

Вас ждет мрачный фантастический мир в ролевом экшене Graven. Игра находилась в рамках раннего доступа Steam больше двух лет, но теперь разработчики из студии Slipgate Ironworks готовы представить её завершенную версию. Полноценный выход Graven состоится уже сегодня, и в честь этого события был опубликован релизный трейлер.

В свежем ролике нам предлагают ознакомиться с динамичным и разнообразным игровым процессом Graven под эпичное музыкальное сопровождение. В этой игре вам предстоит взять под контроль служителя Ортогонального ордена, чтобы отправиться в паломничество по изгнанию от кошмаров и обманщиков, которые угрожают всему мирозданию.

Релизная версия игры подарит игрокам:

13 новых видов оружия и инструментов.

9 новых врагов.

Уникальные бои с боссами в дополнительных хабах.

Дайте отпор магическому гневу зимы, подавите культ огнепоклонников и дайте отпор еретическому призыву в Гранитном Дозоре.

Раскройте заброшенные обряды и священные места, уклоняясь от коварных ловушек и палящего солнца в Верзифире.

Graven покинет ранний доступ уже сегодня на ПК в Steam, GOG и EGS, где будет доступна на русском языке. Позднее в этом году игра доберется до PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.