Релизный трейлер мрачного экшена Graven

Вас ждет мрачный фантастический мир в ролевом экшене Graven. Игра находилась в рамках раннего доступа Steam больше двух лет, но теперь разработчики из студии Slipgate Ironworks готовы представить её завершенную версию. Полноценный выход Graven состоится уже сегодня, и в честь этого события был опубликован релизный трейлер.
В свежем ролике нам предлагают ознакомиться с динамичным и разнообразным игровым процессом Graven под эпичное музыкальное сопровождение. В этой игре вам предстоит взять под контроль служителя Ортогонального ордена, чтобы отправиться в паломничество по изгнанию от кошмаров и обманщиков, которые угрожают всему мирозданию.
Релизная версия игры подарит игрокам:
- 13 новых видов оружия и инструментов.
- 9 новых врагов.
- Уникальные бои с боссами в дополнительных хабах.
- Дайте отпор магическому гневу зимы, подавите культ огнепоклонников и дайте отпор еретическому призыву в Гранитном Дозоре.
- Раскройте заброшенные обряды и священные места, уклоняясь от коварных ловушек и палящего солнца в Верзифире.
Graven покинет ранний доступ уже сегодня на ПК в Steam, GOG и EGS, где будет доступна на русском языке. Позднее в этом году игра доберется до PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.
Очем вы люди в коментах говорите. Это бумер шутер
Правда без пушек xDDD
Всегда забавляло обилие графодрочерских коментов в постах о подобных играх с ретро стилистикой. Ну ни твое это, не играй, зачем писать всякую хрень. Я к примеру аниме терпеть не могу, но я же не лезу в посты о нем и не пишу что это тупой кал.
А можешь и писать, комментарии именно для этого.
НАКОНЕЦ-ТО! Морозили 2-3 года ранним доступом и вот он, момент!
Господи, возьму отпуск чтоль... Раньше шутили про киберпанк и отпуск... Но я не такой!
Фи какая гадость
Недавно слышал что в Стиме каждый месяц появляются более 13 тысяч игр ! Поэтому не удивительно почему начался такой огромный поток всякой низшего сорта индюшатины.Сейчас любой простой айтишник от нефих делать может состряпать на коленке какую то пургу и вышвырнуть её как какашную лепёшку в Стим а тот как муха её с радостью принимает.Просто тошно от этого заполонили недоиграми весь интернет !
Рано выводы делаешь, пуська
Это не вывод а просто факи ой факты капитошка
мрачный трешак хуже морровинда выглядит которому 666 лет
выглядит как игра из 1734 года