на главную
об игре
Graven 26.05.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7 53 оценки

Релизный трейлер мрачного экшена Graven

Gutsz
Новости

Вас ждет мрачный фантастический мир в ролевом экшене Graven. Игра находилась в рамках раннего доступа Steam больше двух лет, но теперь разработчики из студии Slipgate Ironworks готовы представить её завершенную версию. Полноценный выход Graven состоится уже сегодня, и в честь этого события был опубликован релизный трейлер.

В свежем ролике нам предлагают ознакомиться с динамичным и разнообразным игровым процессом Graven под эпичное музыкальное сопровождение. В этой игре вам предстоит взять под контроль служителя Ортогонального ордена, чтобы отправиться в паломничество по изгнанию от кошмаров и обманщиков, которые угрожают всему мирозданию.

Релизная версия игры подарит игрокам:

  • 13 новых видов оружия и инструментов.
  • 9 новых врагов.
  • Уникальные бои с боссами в дополнительных хабах.
  • Дайте отпор магическому гневу зимы, подавите культ огнепоклонников и дайте отпор еретическому призыву в Гранитном Дозоре.
  • Раскройте заброшенные обряды и священные места, уклоняясь от коварных ловушек и палящего солнца в Верзифире.

Graven покинет ранний доступ уже сегодня на ПК в Steam, GOG и EGS, где будет доступна на русском языке. Позднее в этом году игра доберется до PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
LuckyKon

Очем вы люди в коментах говорите. Это бумер шутер

1
Макс Макс 007

Правда без пушек xDDD

0
JEKABRAZZ

Всегда забавляло обилие графодрочерских коментов в постах о подобных играх с ретро стилистикой. Ну ни твое это, не играй, зачем писать всякую хрень. Я к примеру аниме терпеть не могу, но я же не лезу в посты о нем и не пишу что это тупой кал.

0
I love my computer

А можешь и писать, комментарии именно для этого.

1
Макс Макс 007

НАКОНЕЦ-ТО! Морозили 2-3 года ранним доступом и вот он, момент!

Господи, возьму отпуск чтоль... Раньше шутили про киберпанк и отпуск... Но я не такой!

0
Zlobin_Evgeny

Фи какая гадость

-2
B e s i k

Недавно слышал что в Стиме каждый месяц появляются более 13 тысяч игр ! Поэтому не удивительно почему начался такой огромный поток всякой низшего сорта индюшатины.Сейчас любой простой айтишник от нефих делать может состряпать на коленке какую то пургу и вышвырнуть её как какашную лепёшку в Стим а тот как муха её с радостью принимает.Просто тошно от этого заполонили недоиграми весь интернет !

-2
Макс Макс 007

Рано выводы делаешь, пуська

0
B e s i k Макс Макс 007

Это не вывод а просто факи ой факты капитошка

0
Wolfenstein

мрачный трешак хуже морровинда выглядит которому 666 лет

-3
Floww

выглядит как игра из 1734 года

-4