Эффектный трейлер тактического шутера Grey Zone Warfare с PC Gaming Show

Тактический шутер от первого лица, который погружает игроков в безжалостные джунгли.

Действие игры происходит в вымышленной стране Юго-Восточной Азии. После загадочного инцидента правительство эвакуировало почти всех жителей и закрыло эту территорию на международный карантин. Три частные военные компании получили задание тайных заказчиков исследовать регион, раскрыть его секреты и доставить оттуда ценные артефакты.

Разработчики уделили особое внимание реалистичности игрового процесса. В частности, в игре присутствует симуляция баллистики пуль и уникальная система здоровья персонажа. Каждое ранение по-разному влияет на игрока и требует правильного лечения.

Ещё одна ключевая особенность игры — обширные возможности кастомизации оружия. Игроки смогут экспериментировать с разными частями, креплениями и аксессуарами для создания идеального оружия под свой стиль игры.