Эффектный трейлер тактического шутера Grey Zone Warfare с PC Gaming Show

Студия Madfinger Games в рамках мероприятия PC Gaming Show продемонстрировала свой амбициозный тактический шутер Grey Zone Warfare с открытым миром. Игрокам в одиночку или в компании товарищей предстоит исследовать загадочный инцидент на огромном острове в Юго-Восточной Азии под эгидой одной из трёх ЧВК. В новом трейлере разработчики предлагают ознакомиться с реалистичными перестрелками и обширными возможностями игры.
Авторы Grey Zone Warfare делают основной ставку на реализм и тактические возможности игроков в открытом мире. В игре будет представлена правдоподобная система баллистики, развернутая механика снаряжения и механика выживания. Любая травма может снизить вашу эффективность в бою и подорвать успех всей операции. Правильно определить проблему и найти правильное решение — один из ключевых элементов, которым вам необходимо овладеть, чтобы остаться в живых или спасти жизни своих товарищей по команде.
Разработчики также обещают сюжетную линию, рассказанную через миссии и NPC, которая, предположительно, связана с той некой аномалией, которая уничтожила все живое на острове.
Шутер Grey Zone Warfare создается для ПК на базе современных технологических возможностей. Проект обещает выйти уже в следующем году в цифровом магазине Steam.
Это Тарков от Буянова-жЫрного очередной?
Похоже на то, однако, данный проект выйдет куда быстрее)
Очередной шутанчик с псевдо реализмом.
Madfinger это не те ли разрабы случайно что сделали пару годных игр для андроид и ios - dead trigger 1,2 и т.д? Круто если они решили перейти на новую платформу, удачи в начинаниях
Верно