Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактического шутера Gray Zone Warfare

В проекте Gray Zone Warfare компания Madfinger Games не только стремится использовать графику на Unreal Engine 5, но и намерена модернизировать игривые формулы современных шутеров с помощью физического движка, настолько продвинутого, чтобы реалистично имитировать баллистику отдельных пуль.
Компания-разработчик из Чешской Республики подчеркивает этот важный аспект игры в последнем видеодневнике разработки, фокусирующийся на баллистике, которую мы испытаем в джунглях этого тактического шутера от первого лица, вдохновленного Escape from Tarkov, Battlefield, Rust и ARMA.
В связи с запуском раннего доступа команда Madfinger углубляется в работу, чтобы дать нам исключительно реалистичный опыт шутера на экране, а не только с чисто графической точки зрения. По сообщению брненской компании, физический движок, интегрированный в Gray Zone Warfare, будет придавать снарядам баллистику, неотличимую от реальности, например, с «временными полостями», динамически создаваемыми на ударных поверхностях. Урон, наносимый пулями, будет меняться в зависимости от плотности материалов, силы удара и других реалистичных параметров, которые реконструируются в реальном времени для создания постоянно меняющихся эффектов на экране.
Рикошеты пуль также будут невероятно реалистичными, обещает команда Madfinger, показав отрывок выстрела в упор в водоем, рикошетящий от соседней стены. Не менее интересны соображения Madfinger о физическом механизме GZW, ответственном за управление «анатомической механикой», с типами ран, которые меняются в зависимости от вовлеченных органов (включая ранения глаз и полиорганный коллапс, вызванный массивной потерей крови) и количество урона, нанесенного отдельными выстрелами противника.
Очередная Gayzone
А в игровом процессе это как будет видно, сделано круто конечно, или рикошетом можно будет кого то ранить или убить?