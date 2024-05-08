Разработчики российской Готики объявились с новой информацией о проекте

Известный в узких кругах, проект Grayshaft, с начала февраля находился в некотором затишье. Информация новая не поступала, разработчики подозрительно молчали. Но волноваться рано, ведь создатели проекта поведали о новой информации по разработке отечественной РПГ. Но обо всём по порядку.
Работа над игровым миром, по сообщению разработчиков, завершена на 90%. Оставшиеся 10% это полировка и доделка мелких вещей: интерьеров, небольших сценок и перемещения некоторых предметов в игровом мире.
По бестиарию, по информации от создателей игры, работа так же практически окончена (включая модели, логику, звук, инвентарь, статы). Весь основной набор врагов закончен и осталось буквально пару монстров.
Так же была полностью завершена прогрессия персонажа: от активных боевых навыков, до пассивных вроде крафта еды, оружия и доспехов. Кроме этого, все три ветки навыков героя полностью завершены., а так же ветка древнего знания, аналога классической магии.
В плане квестов (как основных, так и второстепенных) работа так же кипит и, по заверению разработчиков, большая часть уже завершена. Создателям проекта осталось завершить около трети всей работы по данному направлению.
Была затронута готовая часть игры - сторонние игровые активности, такие как: добыча ресурсов, воровство, рыбалка, готовка и т.д. Разработчики, помимо всего, заинтриговали информацией о некой игре с названием Ранта. Исходя из их намёков, это будет аналог некого физического состязания по тиму армрестлинга.
В плане звукового сопровождения была проведена большая работа. Основные композиции готовы (по 4 на локацию), обновлены звуки интерфейса и он сам.
Большой пласт информации был выделен технологии Motion Capture. Благодаря ей было записано большое количество боевых добиваний для всех типов оружия, а так же анимаций для NPC. NPC теперь не только могут сидеть и заниматься мелкими активностями, но и стирать, умываться, работать, ходить в туалет и т.д. В данный момент идет работа над записью анимаций для катсцен.
Помимо всего, один из разработчиков намекнул на тестирование игры на SteamDeck.
Дату выхода игры разработчики не сообщают, дабы исключить перенос своей игры и стремятся к тому, чтобы анонсировать дату выхода игры за месяц до релиза.
Когда увидел очередную отечественную игру
Добавить нормальное отражение глазам и станет намного лучше. Это не ААА проект, но и не смута, точно. Если порыться в сети, много геймплея можно найти и боевки. И ребята особо о себе не освещают, скромно делают свое дело. Советую сильно к лицам не придираться)
Посмотреть блог разрабов, там стараются как могут без освоения гос бюджета.
Я хотел с негативом. переписывай. // Евгений Горшков
согласен..а вообще в таких играх я как напялю ведро в начале и в конце шлем,так всю игру и бегаю, свою рожу только в кат сценах наблюдаю))
Ультра-мега узких кругах.
Посмотрите геймплей на ютюбе. Это не пафосные речи и скрытие геймплея. Пока выглядит неплохо.
не важно как выглядит, важно что на релизе и за что будут хотеть денег
оно выглядит конечно хорошо, разрабы молодцы что не делают громких заявлений, не будет завышенных ожиданий, вот только жанр не совсем подходящий выбрали, без бюджета можно сделать хороший хоррор, адвенчуру, сурвайвл хоррор, да даже шутер, но рпг с открытым миром? к сожалению какие бы прямые руки не были это просто не реально, ребятам конечно успехов, но врядли что-то из этого выйдет, увы.
Выглядит максимально ужасно.
выглядит макс; 'круто' ,'эпично', 'новомодно'...(я думаю вы поняли.)
шо? ещё одно руское рпгО? хе, хе... ящеров то хоть новых завезут?
ужас
Смута 2.0 - теперь смута это не название игры - это новый игровой жанр. Смута с элементами РПГ, Смута на выживание, Смута экшен квест - и т.д.
Теперь надо придумать название таким как ты...
Смутьяны..)
На Руси таких как он называли блаженными, другими словами дурачок:)
а в чем он не прав? Браться за рпг в открытом мире не имея опыта работы, на что расчет? Потому что оно выглядит как готика 1, играться будет как готика 1, возможно даже по уровню проработки и в целом геймплея будет как готика 1. но кому нужна готика в 2025 году? Они делают игру уровня «так делали 25 лет назад» чтобы что? Почему не начать с коридорного шутана от 3 лица? Или адвенчуры линейной опять же от 3 лица, в закрытых локациях, чтоб короткая игра на 8-10 часиков, насыщенная и при этом проработанная потому что линейная. откуда пошла мода «ниче не умею буду делать рпг». Да даже те кто уже годами делают рпг не умеют в нормальный баланс попадать. а это… то что они звезд с неба не хватают не делает чести ребятам. За что хвалить их? За то что не рекламируют откровенно провальную работу? Ну, так а это так и должно быть.