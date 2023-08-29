На плейтест Greed Is Good, конкурента/клона Dark and Darker, уже можно записаться

Вы погрузитесь в мир тёмных подземелий, где вас ждут не только смертельные ловушки и кровожадные монстры, но и другие игроки, которые хотят забрать у вас вашу добычу. Вы — охотник за головами, и ваша задача — собрать как можно больше ценных предметов в подземелье. Но будьте осторожны: вы можете стать жертвой другого охотника.

В этой игре вы почувствуете настоящий азарт и напряжение. Вы будете исследовать тёмные коридоры, сражаться с разными врагами, находить редкие и мощные оружия и броню, которые помогут вам выжить и победить. А если вы найдёте таинственный портал, то сможете вернуться в безопасное место и продать свои сокровища за хорошую цену.