На плейтест Greed Is Good, конкурента/клона Dark and Darker, уже можно записаться ©

Как и когда-то с жанром "королевских битв" после успеха PUBG, успех Dark and Darker заставил других разработчиков игр увидеть большой потенциал в жанре PvPvE от первого лица в духе D&D.



GREED IS GOOD - как раз один из таких "новичков", который со дня на день (3-6 сентября) начнет свое закрытое бета-тестирование. Вы уже можете заполнить специальную анкету (в котором, кстати, есть вопрос о вашем отношении к Dark and Darker) и ждать приглашения.

У игры уже есть страничка в Steam.

В GREED IS GOOD, PvPvE-игре, вы попадете в таинственное подземелье в качестве охотника за головами. В игре вам необходимо сотрудничать с товарищами по команде, чтобы бороться с врагами и страхами. Помните о ядовитом газе и успейте убежать, пока не задохнетесь.