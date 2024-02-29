Атмосферный кинематографический трейлер Greedfall 2: The Dying World раскрывает окно релиза

GreedFall разделила мнение многих геймеров, в первую очередь из-за своей бюджетности и неуклюжести. С другой стороны, в ней был свой определенный шарм и игру нельзя назвать провалом.

Сегодня же на Nacon Connect 2024 мы смогли взглянуть на полноценное продолжение игры. Разработчики из студии Spiders забросят нас в ролевую игру, разворачивающуюся за три года до событий первой части — мы возьмем на себя роль жителя, которого насильно переправляют на другой континент, где он попытается выжить в суровых условиях.

Геймплейная схема будет похожа на ту, что была в первой GreedFall. На своем пути мы встретим множество компаньонов, с которыми будем выполнять основные миссии, квесты компаньонов (они будут принадлежать к фракциям и иметь систему взаимоотношений, как и в первой части серии), попутно исследуя мир и открывая его новые грани. Судя по всему, игра сделает ставку на мрачную атмосферу, которая будет усиливаться благодаря тому, что наш выбор будет влиять на дальнейшее развитие сюжета.

Выход игры ожидается на консолях PlayStation, Xbox и PC в раннем доступе летом 2024 года. В игре будут присутствовать русские субтитры.