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GreedFall 2: The Dying World Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 69 оценок

Присоединитесь к апрельскому плейтесту ожидаемой многими масштабной ролевой игры GreedFall 2: The Dying World

Избранный Белиара

Преданные фанаты GreedFall, вы нужны сейчас, как никогда ранее! Дабы сделать ощущения от раннего доступа GreedFall 2: The Dying World максимально комфортными, французская студия Spiders предлагает игрокам пройти специальный плейтест, который позволит счастливчикам раньше всех окунуться в атмосферу фэнтезийного мира и поделиться своими отзывами.

Поскольку работа над GreedFall 2 все ещё находится в стадии разработки, этот игровой тест пройдёт под соглашением о неразглашении. Вы не сможете поделиться своим опытом публично. Разработчики предоставят выделенное место на сервере Discord, где тестировщикам разрешат делиться отзывами в частном порядке. Если вас выберут, соглашение о неразглашении отправится на утверждение.

Условия:

  • возраст 18+;
  • У вас должна быть учетная запись MyNacon;
  • если ваш профиль выбран для этого игрового теста, с вами свяжутся по электронной почте (не забудьте указать правильный адрес электронной почты позже в форме), а также необходимо будет принять стандартное соглашение о неразглашении (NDA), отправленное по почте, прежде чем играть в игру

Торопитесь, количество мест ограничено!

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Lis-tyan

О прикольно. 1 часть понравилась. На моей памяти это единственная рпг(и не только)-игра в которой раскрывается ГГ. Надеюсь и в этой игре так же уделят внимание этому.

1
Кей Овальд

Жду. Первая часть была хорошим середнячком с ужасной производительностью и багами даже после всех патчей. Поглядим, что будет на этот раз, но скорей всего тоже самое, это уже их почерк, все игры такие.

0
bohdan2015

Записываешься на них, а потом тебя не приглашают:(

Вы когда-нибудь играли в одну из игр ниже? (обязательный вопрос) ахха

0
Ambrosian

Спасибо, зарегался

0
Deowar

Влом, подожду пиратов.)))

0
Мелинар

Господи, это MMO какая-то, что ли? Чтобы на неё NDA вешать? Допилите тогда уже до нормального состояния, чтобы люди могли хвалить или критиковать. А так вот это вот, в частном порядке, на@рена?

-4