Присоединитесь к апрельскому плейтесту ожидаемой многими масштабной ролевой игры GreedFall 2: The Dying World

Преданные фанаты GreedFall, вы нужны сейчас, как никогда ранее! Дабы сделать ощущения от раннего доступа GreedFall 2: The Dying World максимально комфортными, французская студия Spiders предлагает игрокам пройти специальный плейтест, который позволит счастливчикам раньше всех окунуться в атмосферу фэнтезийного мира и поделиться своими отзывами.

Поскольку работа над GreedFall 2 все ещё находится в стадии разработки, этот игровой тест пройдёт под соглашением о неразглашении. Вы не сможете поделиться своим опытом публично. Разработчики предоставят выделенное место на сервере Discord, где тестировщикам разрешат делиться отзывами в частном порядке. Если вас выберут, соглашение о неразглашении отправится на утверждение.

Условия:

возраст 18+;

У вас должна быть учетная запись MyNacon;

если ваш профиль выбран для этого игрового теста, с вами свяжутся по электронной почте (не забудьте указать правильный адрес электронной почты позже в форме), а также необходимо будет принять стандартное соглашение о неразглашении (NDA), отправленное по почте, прежде чем играть в игру

Торопитесь, количество мест ограничено!