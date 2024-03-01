Разработчики Greedfall 2 поделились подробностями об игре

Greedfall 2: The Dying World — одна из самых важных игр, показанных на вчерашней выставке Nacon. Создатели показали трейлер и предоставили некоторые дополнительные подробности. Игра от студии Spiders изначально появится только на ПК.

Разработчики подтвердили, что Greedfall 2 впервые появится в Steam в раннем доступе. Причиной такого решения является желание доработать игру, чтобы избавиться от самых больших проблем до ее полноценного выпуска. Spiders хочет услышать мнение игроков, которые будут играть в ранний доступ. В начале игроки получат доступ к первым главам истории и некоторым локациям игры, а также будет несколько персонажей, которые будут сопровождать нас в путешествии.

В последующих обновлениях Greedfall 2 получит новые регионы, новые основные и побочные миссии, навыки и многое другое. Позже игра получит полноценную премьеру, а также будет доступна на консолях. Однако мы не знаем, когда именно это произойдет. По текущей информации, полная версия может появиться позднее в этом году. Это совершенно другое решение, чем то, которое мы видели на релизе первой части, когда вся игра вышла одновременно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Будем надеяться, что создателям удастся исправить самые большие проблемы, возникшие в первой части. Сюда входит плохая анимация и ужасный бэктрекинг. Greedfall 1 получила неплохие оценки от игроков и рецензентов, в среднем около 74%.