Green Hell VR Spirits of Amazonia Part 1 вышла на PSVR2, Meta Quest 2 и Meta Quest 3

Incuvo сообщила, что Green Hell VR для PlayStation VR2, Meta Quest 2 и Meta Quest 3 удвоила размер карты благодаря новому бесплатному расширению — Spirits of Amazonia Part 1. Это обновление теперь доступно всем, у кого есть оригинальная версия Green Hell VR на данных платформах. В этом сюжетном дополнении вас ждет новое приключение, которое станет приквелом к основной истории Green Hell VR.

Вновь попробуйте себя в роли Джейка Хиггинса и сделайте все возможное, чтобы завоевать доверие племени Муаги и вождя местной амазонской деревни. Для этого вам необходимо выполнять миссии, основанные на местных легендах, помогать членам племени и обеспечивать припасами деревню. Все это, конечно же, заточено специально под VR.

Прохождение истории «Духи Амазонии, часть 1» займет 10–15 часов, что принесет много новых занятий. Более того, расширение позволит вам насладиться новой картой, вся территория которой по размеру сопоставима с нынешней зоной, известной в Green Hell VR.