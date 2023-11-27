Создатели Green Hell, поляки из студии Creepy Jar, не намерены отказываться от игр на выживание

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, посвященная финансовому положению польской студии Creepy Jar и планам компании. Из презентации и общения с инвесторами мы узнали подробности о грядущих играх польской студии.

В настоящее время студия работает над кооперативной игрой на выживание под названием Chimera. По словам разработчиков, она уже находится на "полпути" и должна выйти в ранний доступ в 2024 году. Со слов представителя компании, завершение работ в первой половине 2024 года даст студии больше информации о состоянии проекта и его готовности к релизу. Кроме того, накануне релиза будут выходить дневники разработчиков, которые помогут игрокам поближе познакомиться с механикой и вселенной Chimera.

Нельзя не упомянуть и о том, что выйдет продолжение тепло принятой в свое время игры Green Hell. О ней известно немногое, разве что то, что это также будет игра на выживание, хотя в студии Creepy Jar отмечают, что это достаточно часто встречающийся жанр, и некоторые относят к нему Dying Light. Поэтому не исключено, что во второй части сюжет будет несколько изменен по сравнению с первой.

Впрочем, разработчики не собираются отказываться от оригинальной Green Hell - они наметили будущее этой игры на выживание. Для игры будут продолжать выходить бесплатные обновления, добавляющие новый контент. Они станут немного меньше, чем раньше, и будут выходить чаще.

Сейчас разработчики сосредоточатся на адаптации Green Hell для консолей текущего поколения (PS5 и XSX/S). Портирование находится на очень ранней стадии, и ожидается, что работы займут около шести месяцев.

Creepy Jar также опубликовала свой финансовый отчет за третий квартал 2023 года. Из него видно, что в последнее время дела у компании идут не очень хорошо. Чистая прибыль составила 6,3 млн. злотых (примерно $ 1.6 мил.), что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общие продажи Green Hell также оказались невысокими: было продано 260 тыс. копий, что привело к падению доходов от игры на 39% по сравнению с III кварталом 2022 года.