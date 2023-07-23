Авторы Grim Dawn рассказали о следующем крупном обновлении ©

В начале 2021 года Crate в своем последнем Grim Misadventure (серия периодических статей с обсуждением разработки Grim Dawn), подведя итоги прошедшего года, объявила о приостановке поддержки Grim Dawn, чтобы сосредоточиться на других своих проектах (начиная с Farthest Frontier, который сейчас доступен в раннем доступе) и одновременно о прекращении работы над Grim Misadventures, поскольку больше не было смысла общаться по поводу развития игры, которая уже не находится в разработке.

Это, впрочем, не помешало им выпустить игру на XBox и выпустить несколько патчей, исправляющих и перебалансирующих игру.

Но, не стоит забывать, что в прошлом месяце вышла игра Diablo4, которая не преминула вызвать ажиотаж на сцене ARPG, познакомив новых игроков с жанром и выделив другие игры, которые могут понравиться тем, кто хотел бы увидеть больше или что-то другое.

Именно на этом фоне разработчики Grim Dawn выпустили новую Grim Misadventure, чтобы дать первое представление о том, что будет представлять собой версия 1.2.0 игры, выход которой запланирован (пока) на конец лета - начало осени (грубо говоря, сентябрь/октябрь).

Первое заметное дополнение - это введение некоторых функций, взятых из мода Grim Internals. Это был мод, предоставляющий различные возможности по улучшению качества жизни, но он перестал поддерживаться и поэтому имел некоторые нестабильности. Поэтому разработчики спросили у сообщества, какие функции они считают наиболее важными, и в следующем патче будут добавлены опции отключения цикла "день-ночь", отключения тумана, отображения числового значения оставшегося времени восстановления в панели действий, увеличения радиуса автоподбора, добавления новых дисплеев для редких предметов и улучшения отображения полос здоровья врагов.

В дальнейшем планируется сделать и другие улучшения качества жизни, например, облегчить прохождение боссов, добавив кратчайшие пути к ним, и улучшить частоту выпадения некоторых предметов.

Кроме того, в этом патче планируется изменить максимальный уровень врагов, чтобы они могли достигать 100-го уровня на всех сложностях. Активируемые пассивки (ауры и т.д.) больше не нужно будет экипировать, но они по-прежнему будут активны (визуальный эффект будет деактивироваться с помощью опции), при этом затраты энергии будут сняты (что будет с заблокированной энергией, не сообщается), а эффекты, снимающие баффы, будут деактивировать эти способности на 2 секунды. Фарт будет по умолчанию переведен в агрессивный режим, а не в обычный.

Другие более мелкие изменения перечислены, а прочие - не перечислены. В период до выхода патча должны быть выпущены новые версии Grim Misadventures. К сожалению, в отличие от прошлых лет, дата выхода следующего послания не сообщается, так что вам придется следить за новостями, а не просто приходить, когда они появятся.