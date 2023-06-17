Grim Guardians: Demon Purge 23.02.2023
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На консолях стали доступны физические версии Gal Guardians: Demon Purge

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monk70
Новости

Издатель инди-игр из Лондона (Великобритания) PQube и разработчик видеоигр из Итикава (Чиба, Япония) Inti Creates (создатели серии Gal Gun) объявили, что их 2D-сайд-скроллинг Grim Guardians: Demon Purge физически доступен для Nintendo Switch, PS5 и PS4.

Когда замок демона затемняет землю, две сестры бросают вызов его залам. Вместе они могут разрушить проклятие.

Также доступно коллекционное издание, которое содержит:

  • Особая коробка для коллекционного издания
  • Физическая копия Gal Guardians: Demon Purge.
  • Бумага для оригами на основе особых способностей Майи
  • Брелок с изображением сестер Камизоно
  • Набор из 5 арткарт формата А6.
  • 40-страничный артбук, содержащий красивые рисунки персонажей и игровые сцены.
  • Голографическая акриловая подставка с Синобу и Майей в их костюмах для охоты на демонов.
  • Набор из 5 наклеек Gal Guardians: Demon Purge.
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