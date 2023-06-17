На консолях стали доступны физические версии Gal Guardians: Demon Purge

Издатель инди-игр из Лондона (Великобритания) PQube и разработчик видеоигр из Итикава (Чиба, Япония) Inti Creates (создатели серии Gal Gun) объявили, что их 2D-сайд-скроллинг Grim Guardians: Demon Purge физически доступен для Nintendo Switch, PS5 и PS4.
Когда замок демона затемняет землю, две сестры бросают вызов его залам. Вместе они могут разрушить проклятие.
Также доступно коллекционное издание, которое содержит:
- Особая коробка для коллекционного издания
- Физическая копия Gal Guardians: Demon Purge.
- Бумага для оригами на основе особых способностей Майи
- Брелок с изображением сестер Камизоно
- Набор из 5 арткарт формата А6.
- 40-страничный артбук, содержащий красивые рисунки персонажей и игровые сцены.
- Голографическая акриловая подставка с Синобу и Майей в их костюмах для охоты на демонов.
- Набор из 5 наклеек Gal Guardians: Demon Purge.