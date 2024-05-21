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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 253 оценки

Senua's Saga: Hellblade 2 на PC уже появилась в сети - игра вышла без защиты

AceTheKing
Новости

Как стало известно, едва успев выйти на PC, Senua's Saga: Hellblade 2 мгновенно стала целью пиратов - игру выложила группа FLT спустя всего 2 минуты после выхода игры.

Иногда компания Microsoft использует защиту Arxan для своих игр, как например в случае с серией Forza Horizon, или привязку к Xbox Live, как у Halo Infinite (последняя версия игры которой до сих пор не взломана), что заметно усложняет процесс взлома игры, но в данном случае игра была ничем не защищена - поэтому для ее взлома хватило стандартного Steam-эмулятора.

В Senua's Saga: Hellblade 2 вновь расскажут о Сенуе, воительнице, которая борется с психическими расстройствами. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Игра создается на движке Unreal Engine 5.

Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на PC и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.

14
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Igor Udilov

Уже не раз игры доказали, что могут хорошо продаваться и без защиты. Тут вопрос в том, что не все игры хорошие и не у всех адекватный ценник. Да и игр выходит столько, что всё не купишь, ибо зп не резиновая.

8
Гемор

Тут есть и инверсия доминирования. Игры не раз уже доказали, что могут хорошо продаваться и с защитой). Так что, если доказано не раз, что продаются хорошо с защитой, то надо ставить защиту. Такая логика )). Шутка, конечно, но так и мыслит издатель.

-7
Сергей Понащенко

Ну защиту ставят особо еврейские конторы, по сути. Их не устраивает, к примеру, сумма, которая устроит другого издателя. Им надо максимальную прибыль. В этом есть логика. Такие издатели особо ненавидят пиратство. Я заядлый любитель халявных игр, но именно из-за денувы и приходилось пару раз покупать, пока не дошло, что можно оффлайн акк брать. За ссущие копейки) ни стыда ни совести конечно)) но при деньгах зато.

0
BAZKIN

Ну и правильно сделала

1
MythicalTiernan

Подожду русик звука и подниму паруса

1
Fishlex

Серьёзно? Тогда она и даром не нужна будет, уши отвянут.

-2
Случайный Игрок

игра вышла без защиты

Дабы как можно большее количество игроков запустили эту дрянь в свою голову

1
Twitch Stream Moments

А че с лицом дамы и господа вот вам достойный пример что предзаказы это плохо умные люди уже спиратят, да пох вообще на этот мусор я не душевно больной что играть в эту помойку

1
romero52

ok

0
Кей Овальд

Лан. Если игра не заблокирована, то я её лучше куплю. Когда русик звука выйдет.

0
Сергей Понащенко

Ну, тем более, к тому времени она уже сотки три будет стоить))

1
Fishlex

Никогда не выйдет ру. звук.

-2
Кей Овальд Fishlex

Ага, как и для первой части, видимо.

0
Кей Овальд Сергей Понащенко

Именно.

0
Fishlex Кей Овальд

Ой, я отправил? Не заметил))

Я знаю, что первая озвучена, но это же не озвучка а параша полная. Не надо в таких играх звук локализовывать, это их убивает.

Там в первой части из стопгейма бездари что-то озвучивали, так это просто пи*дец, я и три минуты не выдержал, тошнить от их голосов и полного непрофессионализма начало. Не надо.

0
AndrewSolt

То есть майкам настолько пофиг на игру что у неё ни рекламы ни защиты, ещё и в рф продаётся свободно)

0
Пользователь ВКонтакте

У сони все игры выходят без защиты // Никита Амадеус

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

и без рекламы) // Mikhail Tsyganov

-1
Пользователь ВКонтакте

Помянем // Глеб Громов

0
Олег Дудин

Ну вот эту игру как раз надо купить, чтобы поддержать разработчиков.

0
Кот Пингвинович

ахаха, она в Game Pass за 0.6$ официально.

0
Гемор

Майки уже проплатили весь банкет. Иди спать, обеспечун

2
Etomisbratomnassali

Это мы одобряем. Скачаю посмотрю, что там за вторая часть.

0
Челодой моловек 94

Качаю)

0
bysaturn

Народ акая там версия UE5? Посмотрите у exe файла в свойствах кто уже скачал.

0
besnovaty1986

Ладно, скачем сей "щидевр"

0
Русик_96

все нищетакие такие о сейчас пойдет возня

0
База Базович

харош ляля, где ссылка? :p

-1
Пользователь ВКонтакте

Помянем Ninja Theory. Жаль, однако // Денис Анубис

-3
Пользователь ВКонтакте

Танго и как там их вторых передают привет. Денег подняли, а все равно не помогло // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Ниче с ними не будет,майки уже говорили что закрывать не планируют и не будут,работают дальше над новым проектом // Кирилл Гомилевский

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

На ранних стадия разработки отменяем проект, распускаем студию // Денис Летуновский

0
Anton Vasiljev

не одобрямс. Ребята не ушли демонстративно с ру рынка, сакрального смысла в таком пиратстве нет.

-4
Пользователь ВКонтакте

Пираты не для политики. Это игорьки для себя решают. Хочешь - покупай, если не запрещали // Александр Ковалёв

0
Anton Vasiljev Пользователь ВКонтакте

Я возьму обязательно, если не хуже первой будет, почему бы и нет.

1
Rubic

Реально не ушли, блин даже не знаю что делать, хочется поддержать разрабов и 3 рубля не дешево😅, первая норм зашла и она куплена в стиме

0
MythicalTiernan Rubic

Потратить эти деньги на что нибудь более полезное, а не выкинь на: "прошел за 10 часов и забыл", более бесполезной траты денег поискать еще надо.

0