Senua's Saga: Hellblade 2 на PC уже появилась в сети - игра вышла без защиты

Как стало известно, едва успев выйти на PC, Senua's Saga: Hellblade 2 мгновенно стала целью пиратов - игру выложила группа FLT спустя всего 2 минуты после выхода игры.
Иногда компания Microsoft использует защиту Arxan для своих игр, как например в случае с серией Forza Horizon, или привязку к Xbox Live, как у Halo Infinite (последняя версия игры которой до сих пор не взломана), что заметно усложняет процесс взлома игры, но в данном случае игра была ничем не защищена - поэтому для ее взлома хватило стандартного Steam-эмулятора.
В Senua's Saga: Hellblade 2 вновь расскажут о Сенуе, воительнице, которая борется с психическими расстройствами. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Игра создается на движке Unreal Engine 5.
Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на PC и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.
Уже не раз игры доказали, что могут хорошо продаваться и без защиты. Тут вопрос в том, что не все игры хорошие и не у всех адекватный ценник. Да и игр выходит столько, что всё не купишь, ибо зп не резиновая.
Тут есть и инверсия доминирования. Игры не раз уже доказали, что могут хорошо продаваться и с защитой). Так что, если доказано не раз, что продаются хорошо с защитой, то надо ставить защиту. Такая логика )). Шутка, конечно, но так и мыслит издатель.
Ну защиту ставят особо еврейские конторы, по сути. Их не устраивает, к примеру, сумма, которая устроит другого издателя. Им надо максимальную прибыль. В этом есть логика. Такие издатели особо ненавидят пиратство. Я заядлый любитель халявных игр, но именно из-за денувы и приходилось пару раз покупать, пока не дошло, что можно оффлайн акк брать. За ссущие копейки) ни стыда ни совести конечно)) но при деньгах зато.
Ну и правильно сделала
Подожду русик звука и подниму паруса
Серьёзно? Тогда она и даром не нужна будет, уши отвянут.
игра вышла без защиты
Дабы как можно большее количество игроков запустили эту дрянь в свою голову
А че с лицом дамы и господа вот вам достойный пример что предзаказы это плохо умные люди уже спиратят, да пох вообще на этот мусор я не душевно больной что играть в эту помойку
ok
Лан. Если игра не заблокирована, то я её лучше куплю. Когда русик звука выйдет.
Ну, тем более, к тому времени она уже сотки три будет стоить))
Никогда не выйдет ру. звук.
Ага, как и для первой части, видимо.
Именно.
Ой, я отправил? Не заметил))
Я знаю, что первая озвучена, но это же не озвучка а параша полная. Не надо в таких играх звук локализовывать, это их убивает.
Там в первой части из стопгейма бездари что-то озвучивали, так это просто пи*дец, я и три минуты не выдержал, тошнить от их голосов и полного непрофессионализма начало. Не надо.
То есть майкам настолько пофиг на игру что у неё ни рекламы ни защиты, ещё и в рф продаётся свободно)
У сони все игры выходят без защиты // Никита Амадеус
и без рекламы) // Mikhail Tsyganov
Помянем // Глеб Громов
Ну вот эту игру как раз надо купить, чтобы поддержать разработчиков.
ахаха, она в Game Pass за 0.6$ официально.
Майки уже проплатили весь банкет. Иди спать, обеспечун
Это мы одобряем. Скачаю посмотрю, что там за вторая часть.
Качаю)
Народ акая там версия UE5? Посмотрите у exe файла в свойствах кто уже скачал.
Ладно, скачем сей "щидевр"
все нищетакие такие о сейчас пойдет возня
харош ляля, где ссылка? :p
Помянем Ninja Theory. Жаль, однако // Денис Анубис
Танго и как там их вторых передают привет. Денег подняли, а все равно не помогло // Александр Ковалёв
Ниче с ними не будет,майки уже говорили что закрывать не планируют и не будут,работают дальше над новым проектом // Кирилл Гомилевский
На ранних стадия разработки отменяем проект, распускаем студию // Денис Летуновский
не одобрямс. Ребята не ушли демонстративно с ру рынка, сакрального смысла в таком пиратстве нет.
Пираты не для политики. Это игорьки для себя решают. Хочешь - покупай, если не запрещали // Александр Ковалёв
Я возьму обязательно, если не хуже первой будет, почему бы и нет.
Реально не ушли, блин даже не знаю что делать, хочется поддержать разрабов и 3 рубля не дешево😅, первая норм зашла и она куплена в стиме
Потратить эти деньги на что нибудь более полезное, а не выкинь на: "прошел за 10 часов и забыл", более бесполезной траты денег поискать еще надо.