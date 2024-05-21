Классика российского игропрома "Периметр" получила переиздание в Steam в честь 20-летия

Компания «Ассоциация K-D Lab» сообщила о выходе переиздания легендарной игры «Периметр» в Steam под названием «Периметр: Legate Edition». Релиз ремастера приурочен к 20-летнему юбилею оригинальной игры, которая впервые увидела свет 21 мая 2004 года.

Новая версия «Периметра» создана на основе исходного кода игры, который ранее был выпущен в открытый доступ и доработан силами сообщества фанатов. Переиздание включает в себя множество улучшений и нововведений, призванных осовременить классическую игру и сделать её более удобной для современных игроков.

Среди ключевых особенностей «Периметр: Legate Edition» — поддержка высоких разрешений экрана, улучшенные модели и текстуры, возможность сетевой игры через интернет, а также поддержка пользовательских модификаций. Кроме того, в переиздание включено дополнение «Завет Императора» и множество других доработок и исправлений, сделанных сообществом.

Для тех, кто не знаком с оригинальной игрой, «Периметр» — это уникальная стратегия в реальном времени, разработанная студией K-D LAB в 2004 году. Её главной особенностью является полностью разрушаемый и изменяемый ландшафт, который играет ключевую роль в игровом процессе. Игроки должны использовать особенности рельефа для добычи ресурсов, организации обороны и нападения на противника, параллельно сталкиваясь с различными геологическими катаклизмами и враждебной «скверной».

Действие «Периметра» разворачивается в фантастической вселенной под названием Цепь Миров. Игрок берёт на себя роль легата — командира боевых машин «фреймов», которому предстоит развивать базу, добывать ресурсы и вести стратегические сражения. Сюжет игры подаётся от лица разных легатов, представляющих различные фракции, что позволяет взглянуть на конфликт с разных точек зрения.