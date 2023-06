Следующей игрой в бесплатной раздаче EGS станет метроидвания Grime ©

Как только завершится раздача The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, текущей бесплатной игра в Epic Games Store, её место займёт метроидвания Grime, которая будет доступна бесплатно с 6 по 13 июля 2023 года.

Grime — это быстрая и неумолимая приключенческая ролевая игра, в которой вы сокрушите своих врагов живым оружием, которое мутирует форму и функции, а затем поглотите их останки с помощью черной дыры, чтобы укрепить свой сосуд, пока вы разрушаете мир анатомических интриг.

Grime позволяет вам играть по своему усмотрению, улучшая только те черты, которые, по вашему мнению, больше всего подходят вашему уникальному стилю. Вы обнаружите, что есть несколько способов взломать врага, перемещаясь по разнообразным вызывающим воспоминания средам, встречая их обитателей и обнаруживая источник их безумия.