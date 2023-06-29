Следующей игрой в бесплатной раздаче EGS станет метроидвания Grime

Как только завершится раздача The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, текущей бесплатной игра в Epic Games Store, её место займёт метроидвания Grime, которая будет доступна бесплатно с 6 по 13 июля 2023 года.
Grime — это быстрая и неумолимая приключенческая ролевая игра, в которой вы сокрушите своих врагов живым оружием, которое мутирует форму и функции, а затем поглотите их останки с помощью черной дыры, чтобы укрепить свой сосуд, пока вы разрушаете мир анатомических интриг.
Grime позволяет вам играть по своему усмотрению, улучшая только те черты, которые, по вашему мнению, больше всего подходят вашему уникальному стилю. Вы обнаружите, что есть несколько способов взломать врага, перемещаясь по разнообразным вызывающим воспоминания средам, встречая их обитателей и обнаруживая источник их безумия.
Забавно. Тим Свини как икона просрочки из мусорного бака.
Не суди по себе. Будь добрей.
Когда мне нужны будут советы прыща с жопы - маякну тебе. А пока катись.
Почему-то Grime заблокировали для ру региона, хотя в ру Стиме она и остальные игры издателя доступны для покупки. Галенкин опять психанул?
получили в эпике - пора расчехлять свои кошельки в стим) и ваше мучения прекратяться:D