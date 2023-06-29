GRIME 02.08.2021
6.9 62 оценки

Следующей игрой в бесплатной раздаче EGS станет метроидвания Grime

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monk70
Новости

Как только завершится раздача The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, текущей бесплатной игра в Epic Games Store, её место займёт метроидвания Grime, которая будет доступна бесплатно с 6 по 13 июля 2023 года.

Grime — это быстрая и неумолимая приключенческая ролевая игра, в которой вы сокрушите своих врагов живым оружием, которое мутирует форму и функции, а затем поглотите их останки с помощью черной дыры, чтобы укрепить свой сосуд, пока вы разрушаете мир анатомических интриг.

Grime позволяет вам играть по своему усмотрению, улучшая только те черты, которые, по вашему мнению, больше всего подходят вашему уникальному стилю. Вы обнаружите, что есть несколько способов взломать врага, перемещаясь по разнообразным вызывающим воспоминания средам, встречая их обитателей и обнаруживая источник их безумия.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Yoshemitsu
2
Wing42

Забавно. Тим Свини как икона просрочки из мусорного бака.

-2
JustA_NiceGuy Wing42

Не суди по себе. Будь добрей.

-1
Wing42 JustA_NiceGuy

Когда мне нужны будут советы прыща с жопы - маякну тебе. А пока катись.

1
Night Driving Avenger

Почему-то Grime заблокировали для ру региона, хотя в ру Стиме она и остальные игры издателя доступны для покупки. Галенкин опять психанул?

1
bohdan2015

получили в эпике - пора расчехлять свои кошельки в стим) и ваше мучения прекратяться:D

0