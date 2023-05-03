Геймплейный трейлер Ground of Aces, посвященной строительству авиабаз времен Второй мировой войны ©

Как было объявлено в прошлом месяце, швейцарский разработчик Blindflug Studios запустил кампанию Kickstarter для совершенно новой игры под названием Ground of Aces. Игра представляет собой симулятор строительства базы, который позволит вам позаботиться о различных авиабазах во время Второй мировой войны. Она выйдет на ПК в Steam, и кампания на Kickstarter требует довольно скромных 30 000 евро, из которых почти 10 000 евро уже были обещаны на момент написания этой статьи.

Первоначальный выпуск посвящен британским ВВС (но их может быть больше, в зависимости от того, какие дополнительные цели будут достигнуты на Kickstarter), а дальнейшие кампании, воздушные силы и локации могут быть выпущены через DLC.

Ориентировочная дата выхода — осень 2024 года в раннем доступе. Альфа-версия должна быть готова к концу этого года.