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Grounded 2 29.07.2025
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.9 18 оценок

Grounded 2 потребует серьезного железа - Obsidian опубликовала системные требования

butcher69 butcher69

Выживание в роли крошечного героя среди гигантских жуков и травы вновь станет реальностью — Grounded 2 выходит 30 июля, но прежде чем погрузиться в крошечный мир, игрокам стоит проверить свои ПК. Obsidian Entertainment официально раскрыла системные требования, и они оказались заметно выше, чем у оригинальной части.

Сиквел предлагает новые механики, переработанную систему навыков и глубокую кастомизацию баз, что повысило общую нагрузку на железо. Даже те, кто запускал первую часть на высоких настройках, теперь могут столкнуться с необходимостью обновления. В частности, потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти — это обязательное условие как для минимальных, так и для рекомендованных конфигураций.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 или новее
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
  • Видеокарта: GTX 1070 / Radeon RX 5700 / Intel Arc A580
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 40 ГБ

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 или новее
  • Процессор: Ryzen 5 5600X / Core i7-10700K
  • Видеокарта: RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 40 ГБ
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tiger Goose

Поздравим разработчиков с грядущими нулевыми продажами.

9
Lazy Mutton

В рекомендуемых стоит процессор почти 5-летней давности из средней ценовой линейки. ОЗУ рекомендуют - 16 гб.

Что не так-то?

6
Tiger Goose Lazy Mutton

Купишь игру?

Lazy Mutton Tiger Goose

Нет, но дело не в системках, а жанре.

Egik81

Совсем разленились программисты после нас. Видимо ассемблерные вставки в тот же СИ для них тёмный лес. Если честно не думал что поколение после нас молодых программистов будет настолько жалким. Я, конечно, понимаю, что и сложность кода возросла, но всё-таки Видимо демосцена останется единственным местом все больше, где можно увидеть качественное программирование

7
Игорь Болонев

ни си ни с+ ни раст ни го. питон. везде во всех рекламах впариваются чуть ли не насильно курсы по грёбанному питону. вот собсно и результат

A E

это благодаря твоему любителю кожанок насовали костылей в пятый анрил (а игра именно на нём) из гoвна и палок ака "лучших технологий", а виноваты программисты?, и пофиг что актуальное железо не вывозит все это недоразумение даже в исполнении самих эпиков))

Talendor3

раньше прогеры свои движки пилили, а щас только на анриле и юнити

1
Игорь Болонев

1070 и 3080 чет сильный какой-то разбег слишком. не? перестраховываются поди

3
Человек-Анекдот

тож заметил, будто системки показаны для 720р и 4к

3
Deep Sea

По большей части такие системки уже норма в новинках, так что ничего серьезного.

1
kotasha

Похоже разрабы просто болт забили, хотя жанр мне совсем не интересен.