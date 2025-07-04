Grounded 2 потребует серьезного железа - Obsidian опубликовала системные требования

Выживание в роли крошечного героя среди гигантских жуков и травы вновь станет реальностью — Grounded 2 выходит 30 июля, но прежде чем погрузиться в крошечный мир, игрокам стоит проверить свои ПК. Obsidian Entertainment официально раскрыла системные требования, и они оказались заметно выше, чем у оригинальной части.

Сиквел предлагает новые механики, переработанную систему навыков и глубокую кастомизацию баз, что повысило общую нагрузку на железо. Даже те, кто запускал первую часть на высоких настройках, теперь могут столкнуться с необходимостью обновления. В частности, потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти — это обязательное условие как для минимальных, так и для рекомендованных конфигураций.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 или новее

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

Видеокарта: GTX 1070 / Radeon RX 5700 / Intel Arc A580

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 40 ГБ

Рекомендуемые требования: