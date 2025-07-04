Grounded 2 потребует серьезного железа - Obsidian опубликовала системные требования

Выживание в роли крошечного героя среди гигантских жуков и травы вновь станет реальностью — Grounded 2 выходит 30 июля, но прежде чем погрузиться в крошечный мир, игрокам стоит проверить свои ПК. Obsidian Entertainment официально раскрыла системные требования, и они оказались заметно выше, чем у оригинальной части.
Сиквел предлагает новые механики, переработанную систему навыков и глубокую кастомизацию баз, что повысило общую нагрузку на железо. Даже те, кто запускал первую часть на высоких настройках, теперь могут столкнуться с необходимостью обновления. В частности, потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти — это обязательное условие как для минимальных, так и для рекомендованных конфигураций.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 или новее
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
- Видеокарта: GTX 1070 / Radeon RX 5700 / Intel Arc A580
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 40 ГБ
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 или новее
- Процессор: Ryzen 5 5600X / Core i7-10700K
- Видеокарта: RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 40 ГБ
Поздравим разработчиков с грядущими нулевыми продажами.
В рекомендуемых стоит процессор почти 5-летней давности из средней ценовой линейки. ОЗУ рекомендуют - 16 гб.
Что не так-то?
Купишь игру?
Нет, но дело не в системках, а жанре.
Совсем разленились программисты после нас. Видимо ассемблерные вставки в тот же СИ для них тёмный лес. Если честно не думал что поколение после нас молодых программистов будет настолько жалким. Я, конечно, понимаю, что и сложность кода возросла, но всё-таки Видимо демосцена останется единственным местом все больше, где можно увидеть качественное программирование
ни си ни с+ ни раст ни го. питон. везде во всех рекламах впариваются чуть ли не насильно курсы по грёбанному питону. вот собсно и результат
это благодаря твоему любителю кожанок насовали костылей в пятый анрил (а игра именно на нём) из гoвна и палок ака "лучших технологий", а виноваты программисты?, и пофиг что актуальное железо не вывозит все это недоразумение даже в исполнении самих эпиков))
раньше прогеры свои движки пилили, а щас только на анриле и юнити
1070 и 3080 чет сильный какой-то разбег слишком. не? перестраховываются поди
тож заметил, будто системки показаны для 720р и 4к
По большей части такие системки уже норма в новинках, так что ничего серьезного.
Похоже разрабы просто болт забили, хотя жанр мне совсем не интересен.