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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 15 474 оценки

Нейросеть нарисовала "ремейк" GTA 4 с реалистичной графикой

Simple Jack

Энтузиаст на Youtube под ником Soundtrick обновил графику в Grand Theft Auto 4 с помощью ИИ. Пользователь использовал нейросеть Gen-3 и сравнил полученный результат с оригинальной игрой.

Комментаторы под видео отметили, что нейросеть неплохо справилась с анимацией лиц, но физика тел и движения персонажей оставляют желать лучшего. Автор канала пояснил, что в Gen-3 не заложена геометрия объектов из GTA 4, но в будущем подобные технологии станут основой для использования в играх.

Hot_Devil777Ладно, это уже реально пугает.
isakisak9989Это невероятно. Выглядит одновременно очень реалистично и местами глупо. Не удивлюсь если через два года мы увидим ремастеры многих игр от нейросетей.
dokerb3d60Наверняка в ближайшие 10 лет подобные нейросети будут встроены прямо в видеокарты.

Пользователи Youtube также вспомнили слова главы NVIDIA про нейросети в середине сентября. Дженсен Хуанг считает, что развитие графики невозможно без использования ИИ.

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-14
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
ulLya33

На начальной стадии это выглядит круто , когда доработают и игры станут как в реальной жизни , но там будет нужна видеокарта RTX T1000 GEN за пару миллионов долларов

3
Sweety_Mustard

или просто премиум аккаунт в GeForceNow или VK Play Cloud )

0
Бабин Син

к тому времени пк и видеокарт уже не будет.

-3
Bob Mlka Бабин Син

никто не знает,прогноз твой сомнителен

-3
Бабин Син Bob Mlka

старые игры умирают и в конечном итоге умрут, а с ними и пк как платформа, будущее за чипами в башке. Но это слишком в будущем.

0
Инcайдер
через два года мы увидим ремастеры многих игр от нейросетей

ну может не два года, но прогноз вполне реальный

3
Bob Mlka

ага,увидим,нет

-3
Alex-1785

Через два года у тебя будет чебурнет, а играть ты будешь в тетрис.

-3
TheCalvariam

Я думаю, что с появлением gen 4 станет возможным создавать полноценные игровые фильмы. Например, можно брать готовые кат-сцены из игр, обрабатывать их в Runway и, добавив несколько монтажных штрихов, получать полноценный фильм. Но на данный момент видно что ИИ не может полноценно сохранять детали и образы не меняя их, но это уже прогресс.

3
Smusi

Так это все равно получается как фильтр. Без самой игры и заготовок ничего работать не будет, просто дерганное месиво

0
KOCMOC42

Такое можно сделать уже сейчас для этого есть kling, gen 4 не обязателен

-1
KIIIL

На видео (2008) два негра дерутся, нейросеть рисует таджиков . Жиза и прогресс на лицо)))

2
GoliafJx

Дак нейросеть просто видео обработала, а не саму игру. Поиграть с такой графикой не выйдет.

2
ze1n_82

вот такой графен должен быть сейчас)

1
вупсич пупсич

Новости из разряда ни о чем

0
kotasha

А от этого псевдо автора другого и не ждёшь, просто пылесосит бонусы чтобы что то выиграть лотерею на пг.

0
5uperNova kotasha

Разве бонусы даются когда пост в минус уходит?

0
kotasha 5uperNova

Минусы никак на это не влияют, тогда бы автор не стал бы кучу проходных новостей тырит с других сайтов.

1
5uperNova kotasha

Надо ввести такую механику, что за пост с минусом, бонусы не начисляются, тогда мб мотивация будет хорошие посты делать

0
Бабин Син

Это будущее, игры будут не создаваться из полигонов а рисоваться ИИ как кино.

0
Bob Mlka

херня полная а не будещее,не будет ничего рисоваться

-4
as1c

Скорее всего так и будет.

0
Unicorling

Из какой дырки вы лезете

-3
Unicorling as1c

Нет

-3
as1c Unicorling

Ну как и положено из традиционной, а ты из альтернативной?

1
пекабир

пока что выглядит стремно. уверен лет через 5 эту фичу воткнут в видевокарты и преподнесут как новый РТХ

0
DAMIRON30

В какой то момент и поражает, с другой стороны пугает)

0
Wolfenstein

интересно а че за невросеть индустская гвноремастеры gta нарисовали

0
KleptomaniacalAlbert

Я удивлен сколько дикарей в комментариях ненавидящих ИИ, терминатора пересмотрели?

0
Шмоня Натанзон

Криворукие разрабы стопудово на очке сидят, чуют чем дело закончится)

-1
ckott4

Ваууууу, ничего себееее, опять нейронка что-то нарисовала, ух тыыыыы, насрать

-1
askazanov

Прикольно.

-1
РикоЧико

Вроде потенциал визуала поражает, а с другой стороны мысль того что это все искусственно сделано и не по-настоящему отталкивает.
Как-то даже больше ценить начинаешь ручной труд старых или неудачных игр.

-2
Unicorling

Что за дерьмо я сейчас посмотрел

-4
Real Slim Shady

Вижу слово "нейросеть", сразу ставлю дизлайк.

-5
KleptomaniacalAlbert

Бессмысленно бежать от будущего.

1
Smusi KleptomaniacalAlbert

Ваша будущее это бегать с нейросетью? Тупик

0
Unicorling KleptomaniacalAlbert

Это не будущее

-1