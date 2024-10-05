Нейросеть нарисовала "ремейк" GTA 4 с реалистичной графикой

Энтузиаст на Youtube под ником Soundtrick обновил графику в Grand Theft Auto 4 с помощью ИИ. Пользователь использовал нейросеть Gen-3 и сравнил полученный результат с оригинальной игрой.
Комментаторы под видео отметили, что нейросеть неплохо справилась с анимацией лиц, но физика тел и движения персонажей оставляют желать лучшего. Автор канала пояснил, что в Gen-3 не заложена геометрия объектов из GTA 4, но в будущем подобные технологии станут основой для использования в играх.
Hot_Devil777Ладно, это уже реально пугает.
isakisak9989Это невероятно. Выглядит одновременно очень реалистично и местами глупо. Не удивлюсь если через два года мы увидим ремастеры многих игр от нейросетей.
dokerb3d60Наверняка в ближайшие 10 лет подобные нейросети будут встроены прямо в видеокарты.
Пользователи Youtube также вспомнили слова главы NVIDIA про нейросети в середине сентября. Дженсен Хуанг считает, что развитие графики невозможно без использования ИИ.
На начальной стадии это выглядит круто , когда доработают и игры станут как в реальной жизни , но там будет нужна видеокарта RTX T1000 GEN за пару миллионов долларов
или просто премиум аккаунт в GeForceNow или VK Play Cloud )
к тому времени пк и видеокарт уже не будет.
никто не знает,прогноз твой сомнителен
старые игры умирают и в конечном итоге умрут, а с ними и пк как платформа, будущее за чипами в башке. Но это слишком в будущем.
ну может не два года, но прогноз вполне реальный
ага,увидим,нет
Через два года у тебя будет чебурнет, а играть ты будешь в тетрис.
Я думаю, что с появлением gen 4 станет возможным создавать полноценные игровые фильмы. Например, можно брать готовые кат-сцены из игр, обрабатывать их в Runway и, добавив несколько монтажных штрихов, получать полноценный фильм. Но на данный момент видно что ИИ не может полноценно сохранять детали и образы не меняя их, но это уже прогресс.
Так это все равно получается как фильтр. Без самой игры и заготовок ничего работать не будет, просто дерганное месиво
Такое можно сделать уже сейчас для этого есть kling, gen 4 не обязателен
На видео (2008) два негра дерутся, нейросеть рисует таджиков . Жиза и прогресс на лицо)))
Дак нейросеть просто видео обработала, а не саму игру. Поиграть с такой графикой не выйдет.
вот такой графен должен быть сейчас)
Новости из разряда ни о чем
А от этого псевдо автора другого и не ждёшь, просто пылесосит бонусы чтобы что то выиграть лотерею на пг.
Разве бонусы даются когда пост в минус уходит?
Минусы никак на это не влияют, тогда бы автор не стал бы кучу проходных новостей тырит с других сайтов.
Надо ввести такую механику, что за пост с минусом, бонусы не начисляются, тогда мб мотивация будет хорошие посты делать
Это будущее, игры будут не создаваться из полигонов а рисоваться ИИ как кино.
херня полная а не будещее,не будет ничего рисоваться
Скорее всего так и будет.
Из какой дырки вы лезете
Нет
Ну как и положено из традиционной, а ты из альтернативной?
пока что выглядит стремно. уверен лет через 5 эту фичу воткнут в видевокарты и преподнесут как новый РТХ
В какой то момент и поражает, с другой стороны пугает)
интересно а че за невросеть индустская гвноремастеры gta нарисовали
Я удивлен сколько дикарей в комментариях ненавидящих ИИ, терминатора пересмотрели?
Криворукие разрабы стопудово на очке сидят, чуют чем дело закончится)
Ваууууу, ничего себееее, опять нейронка что-то нарисовала, ух тыыыыы, насрать
Прикольно.
Вроде потенциал визуала поражает, а с другой стороны мысль того что это все искусственно сделано и не по-настоящему отталкивает.
Как-то даже больше ценить начинаешь ручной труд старых или неудачных игр.
Что за дерьмо я сейчас посмотрел
Вижу слово "нейросеть", сразу ставлю дизлайк.
Бессмысленно бежать от будущего.
Ваша будущее это бегать с нейросетью? Тупик
Это не будущее