Нейросеть нарисовала "ремейк" GTA 4 с реалистичной графикой

Энтузиаст на Youtube под ником Soundtrick обновил графику в Grand Theft Auto 4 с помощью ИИ. Пользователь использовал нейросеть Gen-3 и сравнил полученный результат с оригинальной игрой.

Комментаторы под видео отметили, что нейросеть неплохо справилась с анимацией лиц, но физика тел и движения персонажей оставляют желать лучшего. Автор канала пояснил, что в Gen-3 не заложена геометрия объектов из GTA 4, но в будущем подобные технологии станут основой для использования в играх.

Hot_Devil777Ладно, это уже реально пугает.

isakisak9989Это невероятно. Выглядит одновременно очень реалистично и местами глупо. Не удивлюсь если через два года мы увидим ремастеры многих игр от нейросетей.

dokerb3d60Наверняка в ближайшие 10 лет подобные нейросети будут встроены прямо в видеокарты.

Пользователи Youtube также вспомнили слова главы NVIDIA про нейросети в середине сентября. Дженсен Хуанг считает, что развитие графики невозможно без использования ИИ.