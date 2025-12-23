Новая игра от разработчиков GTA Definitive Edition ожидается в 2026 году

Интригующая находка в LinkedIn-профиле Джордана Климана, исполнительного продюсера студии Grove Street Games, вновь поджигает огонь фанатских спекуляций. Климан указал в своем резюме разработку неанонсированного проекта для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, с предполагаемым релизом в 2026 году. Учитывая, что Grove Street Games известна своей работой над неоднозначным сборником Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, это объявление вызывает повышенный интерес.

Долгожданный ремастер Grand Theft Auto IV немедленно стал основной версией среди фанатов, слухи о котором циркулируют уже несколько лет. Однако, свежие данные предполагают, что речь может идти не о полноценном ремастере с нуля, а скорее об «освежённом» порте игры, адаптированном под текущее поколение платформ. Этот нюанс важен, поскольку он определяет масштаб возможных изменений и улучшений.

На фоне этих новостей вспоминаются и другие истории из мира Rockstar Games: бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермейен ранее рассказывал об отменённой игре серии, действие которой должно было происходить в Токио. Параллельно, другой бывший сотрудник компании недавно выразил уверенность в маловероятности очередного переноса релиза долгожданной GTA 6. Для Grove Street Games этот проект 2026 года может стать важной возможностью продемонстрировать свои улучшенные способности и, возможно, восстановить доверие сообщества после смешанного приема Definitive Edition.