Бывший сотрудник Rockstar Games рассказал о своем опыте работы в студии во время разработки GTA 5

Джонатан Гвин, бывший старший художник по окружению в Rockstar Games, рассказал о своем опыте работы в компании во время разработки GTA V. Гвин работал над игрой с 2011 по 2012 год, создавая пустыни, дороги, трассы, горы и многое другое, и рассказал об ужасной культуре кранчей, которая в то время вызывала немало проблем в компании и которая была реформирована в последующие годы.

Поводом для его откровений стало интервью с Рисом Рейли для канала KIWI TALKZ, часть которого была посвящена диалогу с разработчиками.

Интервью длится около часа и затрагивает множество тем, но часть, посвященная Rockstar Games, особенно интересна, так как Гвин объяснил, что покинул студию GTA именно из-за людей и рабочей атмосфере.

Он рассказал о том, как в GTA 5 все было расставлено вручную и как в то время только началась разработка Red Dead Redemption 2. Затем он рассказал о своем опыте, поведав о людях с явно агрессивным стилем управления, у которых было мало мотивации менять свое поведение, учитывая количество денег, которые они зарабатывали.

Хорошо известно, что культура кранчей в Rockstar Games во время разработки GTA 5 и Red Dead Redemption 2 была жестокой. Однако, по его словам, дело было не только в компании, но и в людях:

Меня угнетала не столько компания, сколько отношение людей в ней, людей вокруг меня; они так много жаловались и так негативно относились ко всему, и через некоторое время ты понимаешь, что не можешь проводить восемь или десять часов в день, пять дней в неделю, с людьми, которым просто не нравится то, что они делают.