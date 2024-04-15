Бывший сотрудник Rockstar Games рассказал о своем опыте работы в студии во время разработки GTA 5

Джонатан Гвин, бывший старший художник по окружению в Rockstar Games, рассказал о своем опыте работы в компании во время разработки GTA V. Гвин работал над игрой с 2011 по 2012 год, создавая пустыни, дороги, трассы, горы и многое другое, и рассказал об ужасной культуре кранчей, которая в то время вызывала немало проблем в компании и которая была реформирована в последующие годы.
Поводом для его откровений стало интервью с Рисом Рейли для канала KIWI TALKZ, часть которого была посвящена диалогу с разработчиками.
Интервью длится около часа и затрагивает множество тем, но часть, посвященная Rockstar Games, особенно интересна, так как Гвин объяснил, что покинул студию GTA именно из-за людей и рабочей атмосфере.
Он рассказал о том, как в GTA 5 все было расставлено вручную и как в то время только началась разработка Red Dead Redemption 2. Затем он рассказал о своем опыте, поведав о людях с явно агрессивным стилем управления, у которых было мало мотивации менять свое поведение, учитывая количество денег, которые они зарабатывали.
Хорошо известно, что культура кранчей в Rockstar Games во время разработки GTA 5 и Red Dead Redemption 2 была жестокой. Однако, по его словам, дело было не только в компании, но и в людях:
Меня угнетала не столько компания, сколько отношение людей в ней, людей вокруг меня; они так много жаловались и так негативно относились ко всему, и через некоторое время ты понимаешь, что не можешь проводить восемь или десять часов в день, пять дней в неделю, с людьми, которым просто не нравится то, что они делают.
Так блин, если все в кранчах по самое не могу, там каждый выгорает в нулину. А если ты выгораешь, то всё, что ты можешь делать, чтобы окончательно не уехать кукухой - негативить по поводу и без - задачи го*вно, менеджер го*вно, люди - вообще ху*и на блюде, код - тоже го*вно, всё го*внище.
Переработки и выгорание - это всегда выльется именно в крайне-нездоровую атмосферу в коллективе. тру стори. А потом в увольнения.
Есть те, кто в целом всегда так себя ведёт. И даже если всё более или менее - у них всё равно будет через ж*пу. Их нужно оперативно убирать из коллектива, т.к. это очень заразная штука. Это так и называется - ассертивное поведение.
мне нравится как работает рокстар, так держать, руку каждому сотруднику по локоть в очко и вперед
Нужно уметь расставлять приоритеты и смысл заниматься игрой, если нет желания:)
ох уж эти бывшие, проработал год (и уже выгорел), получал отличную зарплату, получил бесценный опыт работы в лучшей компании мира, получил отличное портфолио с которым возьмут на любую работу