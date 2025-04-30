Мод NaturalVision Enhanced для GTA 5 выйдет 15 мая

Команда Razed, ответственная за мод NaturalVision Evolved, объявила важные новости по случаю предстоящей 5-й годовщины (15 мая) выхода этого фанатского улучшения для GTA 5. 15 мая 2025 года дебютирует ранее анонсированный NaturalVision Enhanced для пятой части Grand Theft Auto в издании Enhanced. Этот мод будет доступен для бесплатной загрузки.

В следующем месяце исполняется 5 лет со дня дебюта NaturalVision Evolved. От имени команды разработчиков я хотел бы поблагодарить всех за невероятную поддержку на протяжении многих лет. Ничего из этого не было бы возможно без всех вас. Я с гордостью сообщаю, что NaturalVision Enhanced выйдет как раз в день годовщины. Мы планируем продолжить разработку NVE в GTA V Enhanced в течение нескольких месяцев после его релиза.

Как мы видим, в течение нескольких месяцев после релиза модификация получит дополнительную поддержку моддеров. Что именно будет представлено в день запуска?