Почти десятилетняя GTA 5 вновь возглавила европейские чарты продаж в прошлом месяце, обойдя Zelda, FIFA и Diablo 4

GTA 5, игра компании Rockstar, вышедшая почти десять лет назад, в прошлом месяце вновь возглавила европейские чарты продаж.
Поскольку игре уже почти 10 лет, и за это время было продано более 175 млн. копий по всему миру на всех платформах, можно предположить, что большинство игроков в той или иной форме владеют GTA 5. Однако это не помешало европейским игрокам приобрести шедевр Rockstar в рамках летних распродаж на PlayStation и Xbox в июле. Как сообщает GamesIndustr.biz, летние распродажи помогли GTA 5 вновь занять первое место в чартах продаж. Летние продажи не только помогли последней игре Rockstar GTA занять первое место в чартах, но и помогли другой игре Rockstar занять третье место в европейских чартах - Red Dead Redemption 2. Второй самой продаваемой игрой в прошлом месяце стала FIFA 23, а четвертое место заняла Diablo IV.
Еще одной игрой, показавшей неплохие результаты в июле, стала Hogwarts Legacy. Игра Warner Bros. в мире Гарри Поттера заняла пятое место, за ней следует The Legend of Zelda: Tears of the Kindom. По данным Gamesindustry, самой рейтинговой новой игрой стала Pikmin 4, занявшая 11-е место. Следует, однако, отметить, что Nintendo не публикует данные о количестве цифровых загрузок. Таким образом, игра могла бы занять более высокое место, если бы они были учтены.
Ниже мы приводим 20 самых продаваемых игр в Европе за июль (по данным GSD):
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- FIFA 23 (EA)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Diablo 4 (Activision Blizzard)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)*
- The Crew 2 (Ubisoft)
- F1 23 (EA)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)
- NBA 2K23
- Pikmin 4 (Nintendo)*
- Elden Ring (Bandai Namco)
- Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- A Way Out (EA)
- Grand Theft Auto Online (Rockstar)
- Civilization 6 (2K Games)
- Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard)
- A Way Out (EA)
- Final Fantasy 16 (Square Enix)
GTA 5 снова достигла впечатляющих результатов, и, похоже, этого гиганта уже не остановить. О продажах грядущей GTA 6 мы можем только предполагать.
ясно, пойду обедать, держи в курсе
Только вот большинство кто стоял за разработкой гта разбежались, от сюда так долго и тянут гта 5, бояться провала гта 6.
Вот уже десятилетия дойная корова кокстар гта 5 занимает рейтинги каловых продаж среди тех, кого забанили, или перебанили уже много раз...
По второму кругу стали набирать?
А где лучшая игра современности Baldur's Gate 3?