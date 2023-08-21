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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 23 282 оценки

Почти десятилетняя GTA 5 вновь возглавила европейские чарты продаж в прошлом месяце, обойдя Zelda, FIFA и Diablo 4

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butcher69
Новости

GTA 5, игра компании Rockstar, вышедшая почти десять лет назад, в прошлом месяце вновь возглавила европейские чарты продаж.

Поскольку игре уже почти 10 лет, и за это время было продано более 175 млн. копий по всему миру на всех платформах, можно предположить, что большинство игроков в той или иной форме владеют GTA 5. Однако это не помешало европейским игрокам приобрести шедевр Rockstar в рамках летних распродаж на PlayStation и Xbox в июле. Как сообщает GamesIndustr.biz, летние распродажи помогли GTA 5 вновь занять первое место в чартах продаж. Летние продажи не только помогли последней игре Rockstar GTA занять первое место в чартах, но и помогли другой игре Rockstar занять третье место в европейских чартах - Red Dead Redemption 2. Второй самой продаваемой игрой в прошлом месяце стала FIFA 23, а четвертое место заняла Diablo IV.

Еще одной игрой, показавшей неплохие результаты в июле, стала Hogwarts Legacy. Игра Warner Bros. в мире Гарри Поттера заняла пятое место, за ней следует The Legend of Zelda: Tears of the Kindom. По данным Gamesindustry, самой рейтинговой новой игрой стала Pikmin 4, занявшая 11-е место. Следует, однако, отметить, что Nintendo не публикует данные о количестве цифровых загрузок. Таким образом, игра могла бы занять более высокое место, если бы они были учтены.

Ниже мы приводим 20 самых продаваемых игр в Европе за июль (по данным GSD):

  1. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  2. FIFA 23 (EA)
  3. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  4. Diablo 4 (Activision Blizzard)
  5. Hogwarts Legacy (Warner Bros)
  6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)*
  7. The Crew 2 (Ubisoft)
  8. F1 23 (EA)
  9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)
  10. NBA 2K23
  11. Pikmin 4 (Nintendo)*
  12. Elden Ring (Bandai Namco)
  13. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
  14. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
  15. A Way Out (EA)
  16. Grand Theft Auto Online (Rockstar)
  17. Civilization 6 (2K Games)
  18. Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard)
  19. A Way Out (EA)
  20. Final Fantasy 16 (Square Enix)

GTA 5 снова достигла впечатляющих результатов, и, похоже, этого гиганта уже не остановить. О продажах грядущей GTA 6 мы можем только предполагать.

-6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Protocol10

ясно, пойду обедать, держи в курсе

5
kotasha
GTA 5 снова достигла впечатляющих результатов, и, похоже, этого гиганта уже не остановить. О продажах грядущей GTA 6 мы можем только предполагать.

Только вот большинство кто стоял за разработкой гта разбежались, от сюда так долго и тянут гта 5, бояться провала гта 6.

2
Rush_2020

Вот уже десятилетия дойная корова кокстар гта 5 занимает рейтинги каловых продаж среди тех, кого забанили, или перебанили уже много раз...

0
Varyag-6666

По второму кругу стали набирать?

0
Real Slim Shady

А где лучшая игра современности Baldur's Gate 3?

-3