Почти десятилетняя GTA 5 вновь возглавила европейские чарты продаж в прошлом месяце, обойдя Zelda, FIFA и Diablo 4 ©

GTA 5, игра компании Rockstar, вышедшая почти десять лет назад, в прошлом месяце вновь возглавила европейские чарты продаж.

Поскольку игре уже почти 10 лет, и за это время было продано более 175 млн. копий по всему миру на всех платформах, можно предположить, что большинство игроков в той или иной форме владеют GTA 5. Однако это не помешало европейским игрокам приобрести шедевр Rockstar в рамках летних распродаж на PlayStation и Xbox в июле. Как сообщает GamesIndustr.biz, летние распродажи помогли GTA 5 вновь занять первое место в чартах продаж. Летние продажи не только помогли последней игре Rockstar GTA занять первое место в чартах, но и помогли другой игре Rockstar занять третье место в европейских чартах - Red Dead Redemption 2. Второй самой продаваемой игрой в прошлом месяце стала FIFA 23, а четвертое место заняла Diablo IV.

Еще одной игрой, показавшей неплохие результаты в июле, стала Hogwarts Legacy. Игра Warner Bros. в мире Гарри Поттера заняла пятое место, за ней следует The Legend of Zelda: Tears of the Kindom. По данным Gamesindustry, самой рейтинговой новой игрой стала Pikmin 4, занявшая 11-е место. Следует, однако, отметить, что Nintendo не публикует данные о количестве цифровых загрузок. Таким образом, игра могла бы занять более высокое место, если бы они были учтены.

Ниже мы приводим 20 самых продаваемых игр в Европе за июль (по данным GSD):

Grand Theft Auto 5 (Rockstar) FIFA 23 (EA) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Diablo 4 (Activision Blizzard) Hogwarts Legacy (Warner Bros) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* The Crew 2 (Ubisoft) F1 23 (EA) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) NBA 2K23 Pikmin 4 (Nintendo)* Elden Ring (Bandai Namco) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) A Way Out (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Civilization 6 (2K Games) Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard) A Way Out (EA) Final Fantasy 16 (Square Enix)

GTA 5 снова достигла впечатляющих результатов, и, похоже, этого гиганта уже не остановить. О продажах грядущей GTA 6 мы можем только предполагать.