Продано более 185 миллионов копий Grand Theft Auto V; Red Dead Redemption 2 - более 55 миллионов копий

GTA 5 была выпущена десять лет назад, но до сих пор продается как очень успешная игра AAA-класса. Согласно данным, предоставленным Take-Two в последнем отчете акционеров, по состоянию на конец июня 2023 года по всему миру было продано 185 миллионов копий игры.
Таким образом, речь идет о дополнительных 5 миллионах копий, чем в конце марта 2023 года. На данный момент совсем не исключено, что игра достигнет замечательного рубежа в 200 миллионов копий, проданных до запуска GTA 6, что, по-видимому, произойдет не раньше апреля следующего года.
Отличные цифры также у Red Dead Redemption 2, которая достигла отметки в 55 миллионов проданных копий, то есть примерно на 2 миллиона больше, чем несколько месяцев назад.
Take-Two также обновила официальные цифры продах ее основных брендов, в данном случае также во главе с серией GTA, в 405 миллионов проданных копий. За ней следует NBA 2K с 140 миллионами и Borderlands с 81 миллионом. Вот рейтинг с обновленными данными:
- Grand Theft Auto — 405 миллионов копий
- NBA 2K — 140 миллионов копий
- Borderlands — 81 миллион копий
- Red Dead Redemption — 79 миллионов
- Civilization — 67 миллионов
- Bioshock — 52 миллиона
И при этом они всё равно зажали денег на нормальный ремастер первой Ред дед на все платформы
Так ты их отчет посмотри. Это гении с играми, которые в всегда в топах умудряются не выйти в плюс и несут убытки. При том, что три их франшизы, GTA, NBA, RDR, всегда в топах продаж.
потому что они содержат огромный штат, который разрабатывает гта6. увидишь, какими будут результаты за год, в котором выйдет шестерка. там чистая прибыль будет в районе ярда, если тайтл релизнут во второй половине года, и больше 1,5 - если в начале. сейчас они ничего не релизят, поэтому и в убытках, так же само, как и юбики, которые после релиза условного миража получат 500-600 миллионов, что даст возможность выйти в + по итогам года, а сейчас сосут лапу, который квартал подряд декларируя убытки
По его словам это решает сама студия.
Собираются ли в Rockstar выпускать оригинальную RDR и на ПК, глава T2 не уточнил, лишь заявив, что «анонсами игр занимаются сами разработчики».
Когда же его спросили, какова на данный момент политика издательства по поводу переизданий и ремейков своих старых игр, Зельник сказал, что подобные решения также принимают в первую очередь разработчики. В его понимании, в компании ориентируются на их «творческое видение».
Всё зависит от того видения, взгляда творческой команды на тот или иной тайтл. И в том случае, когда у них нет сильного видения на счёт того, как мы можем поступить с игрой, мы можем переиздать её в первоначальном виде.
Мы уже так поступали, и в отдельных случаях мы можем заняться ремастером или ремейком, так что всё зависит от самого тайтла, от того, как студия смотрит на него, от платформ, а также от того, что мы можем предложить потребителям.
И если так подумать сомневаюсь что он говорит не правду. Те то говорят что рокстар не при делах когда выкатывают переиздания своих игр, забывают про мафию, а это так то тоже Take-Two. От чего я более чем уверен что тут страус правду говорит.
А что касается странного выбора платформ кроме как действительно существования ПК версии которая уже довольно заметно подтянута в графике другого объяснения у меня нет. Так как это уже другая версия игры которую надо портировать на актуальные консоли. А если их сейчас анонсировать то версия для свича и пс4 упадёт в продажах.
Ну или они решили как можно быстрее заполнить пустоту хоть каким то релизом и быстрее всего вышло перенести игру на эти две платформы, и в на этом про RDR на ПК можно забыть.
В смысле ничего не релизят? Алё речь про Take Two, а не чисто Rockstar.
У них релизов ого-ого:
LEGO 2K Drive, GTA V Console Update (PS5, Xbox Series), Tiny Tina's Wonderlands, Marvel's Midnight Suns, WWE 2K23/ 2K22 NBA 2023/2022 и NBA 2K24 открыли уже предзаказы, The Quarry, Kerbal Space Program 2, Rollerdrome, OlliOlli World, PGA TOUR 2K23 и Tales from the Borderlands.
Это уже не говоря о том, что у них есть сервисные игры, которые до сих пор ого-ого продаются. Типа та же GTA V, Цива 6 и т.д.
Нет релизов говоришь?)
Зато зарплата у Зельника от 40 до 72 миллионов в год.