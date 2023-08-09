Продано более 185 миллионов копий Grand Theft Auto V; Red Dead Redemption 2 - более 55 миллионов копий ©

GTA 5 была выпущена десять лет назад, но до сих пор продается как очень успешная игра AAA-класса. Согласно данным, предоставленным Take-Two в последнем отчете акционеров, по состоянию на конец июня 2023 года по всему миру было продано 185 миллионов копий игры.

Таким образом, речь идет о дополнительных 5 миллионах копий, чем в конце марта 2023 года. На данный момент совсем не исключено, что игра достигнет замечательного рубежа в 200 миллионов копий, проданных до запуска GTA 6, что, по-видимому, произойдет не раньше апреля следующего года.

Отличные цифры также у Red Dead Redemption 2, которая достигла отметки в 55 миллионов проданных копий, то есть примерно на 2 миллиона больше, чем несколько месяцев назад.

Take-Two также обновила официальные цифры продах ее основных брендов, в данном случае также во главе с серией GTA, в 405 миллионов проданных копий. За ней следует NBA 2K с 140 миллионами и Borderlands с 81 миллионом. Вот рейтинг с обновленными данными: