Rockstar услышала своих фанатов и анонсировала Grand Theft Auto Online: Happy Halloween

Rockstar услышали фанатов и решила анонсировать специально событие к празднованию Хэллоуина в Grand Theft Auto Online. Игроков ждут различные тематические мероприятия, включая задания, связанные с призраками.

В Grand Theft Auto Online наступает жуткое время года с обновлением игры, посвященным Хэллоуину. В последнее время участились сообщения о сверхъестественных существах и паранормальных явлениях. В Grand Theft Auto Online можно встретить жуткие автомобили, НЛО, одержимых животных, коллекционные предметы в виде фонарей, сбежавший грузовик Cerberus и многое другое.

Игроки ожидали иного анонса и данный ролик был встречен довольно негативно, но с юмором.

Уведомление об этом видео на несколько секунд привело меня в восторг.

Rockstar никогда не перестанет обманывать нас.

Rockstar не перестает заставлять меня чувствовать себя разочарованным