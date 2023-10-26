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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 24 503 оценки

Rockstar услышала своих фанатов и анонсировала Grand Theft Auto Online: Happy Halloween

butcher69
Новости

Rockstar услышали фанатов и решила анонсировать специально событие к празднованию Хэллоуина в Grand Theft Auto Online. Игроков ждут различные тематические мероприятия, включая задания, связанные с призраками.

В Grand Theft Auto Online наступает жуткое время года с обновлением игры, посвященным Хэллоуину. В последнее время участились сообщения о сверхъестественных существах и паранормальных явлениях. В Grand Theft Auto Online можно встретить жуткие автомобили, НЛО, одержимых животных, коллекционные предметы в виде фонарей, сбежавший грузовик Cerberus и многое другое.

Игроки ожидали иного анонса и данный ролик был встречен довольно негативно, но с юмором.

Уведомление об этом видео на несколько секунд привело меня в восторг.
Rockstar никогда не перестанет обманывать нас.
Rockstar не перестает заставлять меня чувствовать себя разочарованным
-37
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Разрабы, как всегда, услышали фанатов и... повернулись к ним задницей)

10
FlowingNekton

Когда все ждали ролик с ГТА 6 и получили опять доильню онлайна ГТА 5

1
Алан Битаров

Как же хорошо выглядит GTA VI. И правда скачок.

8
Etteri

Инсайдеры были правы насчёт анонса от Rockstar. Но есть нюанс.

Хаха, я сам даже ждал. Но облом.

8
Deveron

Гoвновин "очень нужен"

6
I love my computer

Гoвновин - нет. Хэллоуин - да.

-4
Real Slim Shady

Походу они жопой слушали своих поклонников.

5
Stalker608

писали что анонс всегда был во вторник? вот я подождал бы 31 октября а после уже успокоился .

4
Lunersun

Надо было анонсировать дату выхода мобильной версии «дефективного издания» GTA, чтобы у всех ещё сильнее подгорело.

4
Anthony 17

Ха-ха-ха, вот это было бы пять)

Хотя и есть немало индивидуумов, которые прутся от этих недоремастеров.

0
Chewbakka228 Anthony 17

Ну я прусь когда мне заняться нечем. Там даже после тонны патчей багов как в симуляторе козла, плюс ещё читы и безумие из оригинальных игр. Но я их и не покупал)

0
Scorpion_GamePlay

Вот и обещанный слив трейлера и анонс гта 6 который обещали 26 октября.

1
kotasha

Ждали одно а вышло как обычно анонс ивента.

1
hell3879

Пускай лучше читеров забанят, в каждой сессии 70% игроков на софте, в онлайн можно играть только в "одиночной сессии"

1
Anthony 17

Скорее читеры тебя забанят, чем эти инфантилы что-то реально начнут делать.

1
Alex Moreau

Мдэ. В каких же лентяев они превратились. Очень удобно стричь бабло с малолетних дурачков в онлайне.

1
пекабир

что с лицом то? манявыдумки и стенограмму трейлера вспомнили? как там потный мужик и алигатор прячущийся от самолета?

0
DenisVTR

Да в ноябре будет. Скорее третья неделя с 13-17

0
Big and Fat

Похоже со слухом проблема или с головами.

0
HellmaN69

Как похорошела гта 6 с момента слива

0
Rush_2020

Услышала она бл...дь, Трилогия без исправлений, зато понты же кинуть надо))))) Зажрались кокстары....

0
ArmorRus

Просто не надо слушать-читать-смотреть всяких инсайдеров и прочих инфоцыган. Инфа о следующей части только от самих разрабов и точка.

0
GayFish

Кто-то и тут наверное будет искать "намеки" на дату анонса.

-1
Anthony 17

Ну я б на их месте так не унывал, там их зимой ждёт ещё новая супер обнова с несколькими оверпрайснутыми машинками и может быть даже одной кат-сценой, и очередной нерф кайо перико.

3
Maddyson1988

Ахахах, хорошо так потролили всех тех школотронов, которые ждали трейлера ГТА 6! Хотели ГТА 6? На, жрите, еще и добавки попросите

-3
Banamba

Рокстар не обещали ничего. Инсайдеры и фанаты сами себя за троллили.

7
Understanding the Truth

Шестая часть выйдет, как бы вечно обиженные хейтерки, на износ от волнения не шли 😝😝😝

0
Maddyson1988 Understanding the Truth

Ну да, выйдет, лет через 5, а пока иди играй в ГТА Онлайн, хомячок

0
Understanding the Truth Maddyson1988

А без разницы когда выйдет

0
GayFish

Лол, заминусили чисто из-за своих фантазий про 26 октября.

-9