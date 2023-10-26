Rockstar услышала своих фанатов и анонсировала Grand Theft Auto Online: Happy Halloween

Rockstar услышали фанатов и решила анонсировать специально событие к празднованию Хэллоуина в Grand Theft Auto Online. Игроков ждут различные тематические мероприятия, включая задания, связанные с призраками.
В Grand Theft Auto Online наступает жуткое время года с обновлением игры, посвященным Хэллоуину. В последнее время участились сообщения о сверхъестественных существах и паранормальных явлениях. В Grand Theft Auto Online можно встретить жуткие автомобили, НЛО, одержимых животных, коллекционные предметы в виде фонарей, сбежавший грузовик Cerberus и многое другое.
Игроки ожидали иного анонса и данный ролик был встречен довольно негативно, но с юмором.
Уведомление об этом видео на несколько секунд привело меня в восторг.
Rockstar никогда не перестанет обманывать нас.
Rockstar не перестает заставлять меня чувствовать себя разочарованным
Разрабы, как всегда, услышали фанатов и... повернулись к ним задницей)
Когда все ждали ролик с ГТА 6 и получили опять доильню онлайна ГТА 5
Как же хорошо выглядит GTA VI. И правда скачок.
Инсайдеры были правы насчёт анонса от Rockstar. Но есть нюанс.
Хаха, я сам даже ждал. Но облом.
Гoвновин "очень нужен"
Гoвновин - нет. Хэллоуин - да.
Походу они жопой слушали своих поклонников.
писали что анонс всегда был во вторник? вот я подождал бы 31 октября а после уже успокоился .
Надо было анонсировать дату выхода мобильной версии «дефективного издания» GTA, чтобы у всех ещё сильнее подгорело.
Ха-ха-ха, вот это было бы пять)
Хотя и есть немало индивидуумов, которые прутся от этих недоремастеров.
Ну я прусь когда мне заняться нечем. Там даже после тонны патчей багов как в симуляторе козла, плюс ещё читы и безумие из оригинальных игр. Но я их и не покупал)
Вот и обещанный слив трейлера и анонс гта 6 который обещали 26 октября.
Ждали одно а вышло как обычно анонс ивента.
Пускай лучше читеров забанят, в каждой сессии 70% игроков на софте, в онлайн можно играть только в "одиночной сессии"
Скорее читеры тебя забанят, чем эти инфантилы что-то реально начнут делать.
Мдэ. В каких же лентяев они превратились. Очень удобно стричь бабло с малолетних дурачков в онлайне.
что с лицом то? манявыдумки и стенограмму трейлера вспомнили? как там потный мужик и алигатор прячущийся от самолета?
Да в ноябре будет. Скорее третья неделя с 13-17
Похоже со слухом проблема или с головами.
Как похорошела гта 6 с момента слива
Услышала она бл...дь, Трилогия без исправлений, зато понты же кинуть надо))))) Зажрались кокстары....
Просто не надо слушать-читать-смотреть всяких инсайдеров и прочих инфоцыган. Инфа о следующей части только от самих разрабов и точка.
Кто-то и тут наверное будет искать "намеки" на дату анонса.
Ну я б на их месте так не унывал, там их зимой ждёт ещё новая супер обнова с несколькими оверпрайснутыми машинками и может быть даже одной кат-сценой, и очередной нерф кайо перико.
Ахахах, хорошо так потролили всех тех школотронов, которые ждали трейлера ГТА 6! Хотели ГТА 6? На, жрите, еще и добавки попросите
Рокстар не обещали ничего. Инсайдеры и фанаты сами себя за троллили.
Шестая часть выйдет, как бы вечно обиженные хейтерки, на износ от волнения не шли 😝😝😝
Ну да, выйдет, лет через 5, а пока иди играй в ГТА Онлайн, хомячок
А без разницы когда выйдет
Лол, заминусили чисто из-за своих фантазий про 26 октября.