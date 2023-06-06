Rockstar выпустила трейлер обновления San Andreas Mercenaries для GTA Online ©

В то время как сообщество GTA ждет выхода следующей части самой продаваемой франшизы, Rockstar Games продолжает добавлять новый контент в Grand Theft Auto Online. Последнее обновление GTA Online выйдет 13 июня.

Грядущее обновление Grand Theft Auto Online, расширение San Andreas Mercenaries, призвано подарить игрокам захватывающую поездку с множеством новых миссий, от рейдов на фермы серверов до участия в воздушных боях.

Приверженность компании улучшению качества жизни очевидна и в последнем обновлении игры. Добавление функции «удерживать для спринта», о которой фанаты мечтали годами, продолжает показывать, что Rockstar ценит комфорт игроков. В дополнение к этому Rockstar улучшила процесс подачи заявок на уничтожение транспортных средств, расширив доступные инструменты для создания контента.