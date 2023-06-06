Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 21 730 оценок

Rockstar выпустила трейлер обновления San Andreas Mercenaries для GTA Online

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monk70
Новости

В то время как сообщество GTA ждет выхода следующей части самой продаваемой франшизы, Rockstar Games продолжает добавлять новый контент в Grand Theft Auto Online. Последнее обновление GTA Online выйдет 13 июня.

Грядущее обновление Grand Theft Auto Online, расширение San Andreas Mercenaries, призвано подарить игрокам захватывающую поездку с множеством новых миссий, от рейдов на фермы серверов до участия в воздушных боях.

Приверженность компании улучшению качества жизни очевидна и в последнем обновлении игры. Добавление функции «удерживать для спринта», о которой фанаты мечтали годами, продолжает показывать, что Rockstar ценит комфорт игроков. В дополнение к этому Rockstar улучшила процесс подачи заявок на уничтожение транспортных средств, расширив доступные инструменты для создания контента.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
dima_answer
Rockstar ценит комфорт игроков

ага

10
Робот Колдун

Я так понял забагованные ограбления опять не будут чинить.

1
alik12345

Нафиг надо что то чинить в этой гриндилке. В игре просто дохренища багов, которым столько же лет, как и самой игре.

12
Nell_0071 alik12345

Главное деньги идут, люди покупают игру, люди покупают игровую валюту. Что ещё надо то?

2
Робот Колдун alik12345

Мдааа уж. Что правда, то правда.

0
Олег В

размер обновы известен?

0