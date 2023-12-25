Утечка исходного кода GTA 5 сделает онлайн-режим неиграбельным

Утечка исходного кода GTA 5 сделает онлайн-режим непригодным для игры Сообщество фанатов GTA 5 уже не первый год выражает недовольство относительно онлайн-режима Grand Theft Auto Online. Разработчики из Rockstar Games регулярно выпускают для него обновления с новым контентом, однако игнорируют его основные проблемы. Практически с момента появления онлайн-режим GTA 5 страдает от читеров и мошенников, использующих различные баги. Вследствие утечки исходного кода ситуация может привести к его полной непригодности.
Авторитетный игровой журналист с портала Gaming Detective намекнул на неблагоприятное будущее Grand Theft Auto Online. Как отмечает журналист, утечка исходного кода GTA 5 существенно увеличит возможности читеров в игре, и с ними уже будет крайне сложно бороться.
Суть проблемы заключается в том, что в утечке содержится подробное описание всех игровых систем, включая алгоритмы безопасности. Нечестные игроки ранее уже без труда находили способы использования читов, но теперь им станет еще проще, и методы взлома серверов будут иметь гораздо более серьезные последствия для игроков.
Тем не менее у утечки исходного кода GTA 5 есть положительная сторона. Если информации будет достаточно, любой желающий сможет, обходя Rockstar и правила студии, создать собственные серверы игры с неограниченными возможностями для игроков, что ранее технически было крайне сложно осуществить.
Вы не понимаете,это хитрый план самих рокстаров😁
Типо он был играбельный..
Эх. Вот бы исходники SWTOR достать...
а он и так не играбельный , только не только изза читов а изза отсутствия контента
И снова у рокстар течка)))
ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа
опрессор и читерский ракетный удар из-за этого и появились в игре, разрабы понимали с самого начала что онлайн неиграбельный кусок ..авна, на фоне всего этого возникает вполне обоснованное предположение, что онлайна в гта 6 не будет, скорее всего, гта 6 будет похожа на 4, где выкатят основную сюжетку, а после будут выкатывать длс, если и будут пилить мультиплеер то скорее всего выкатят на рельсах ММОРПГ с соответствующим геймплеем, ибо сей слив не слив вовсе!
Вообще не понял логики твоих рассуждений
а ты представь, что ты из воздуха поднял миллиарды, жахаешь элитнейших простигосподи, ездишь на самой дорогой тачке в мире, горы кокса, к тебе ломятся инвесторы, а ты в приходе сидишь и думаешь, что бы этакого совершить?! вспоминается менее эпотажный пируэт от Пашки Дурова который на невском проспекте миллион рубасов на траттуар выкинул из окна, каждый ключевой сотрудник рокстара или тэйкту гриндят в разы больше баксов чем ты в их игре за одинаковый промежуток времени! теперь понял?
И что теперь делать!
радоваться
отличная новость
Всё это специально сделано
Считаю настоящим дном этих хацкеров.