Утечка исходного кода GTA 5 сделает онлайн-режим неиграбельным

Утечка исходного кода GTA 5 сделает онлайн-режим непригодным для игры Сообщество фанатов GTA 5 уже не первый год выражает недовольство относительно онлайн-режима Grand Theft Auto Online. Разработчики из Rockstar Games регулярно выпускают для него обновления с новым контентом, однако игнорируют его основные проблемы. Практически с момента появления онлайн-режим GTA 5 страдает от читеров и мошенников, использующих различные баги. Вследствие утечки исходного кода ситуация может привести к его полной непригодности.

Авторитетный игровой журналист с портала Gaming Detective намекнул на неблагоприятное будущее Grand Theft Auto Online. Как отмечает журналист, утечка исходного кода GTA 5 существенно увеличит возможности читеров в игре, и с ними уже будет крайне сложно бороться.

Суть проблемы заключается в том, что в утечке содержится подробное описание всех игровых систем, включая алгоритмы безопасности. Нечестные игроки ранее уже без труда находили способы использования читов, но теперь им станет еще проще, и методы взлома серверов будут иметь гораздо более серьезные последствия для игроков.

Тем не менее у утечки исходного кода GTA 5 есть положительная сторона. Если информации будет достаточно, любой желающий сможет, обходя Rockstar и правила студии, создать собственные серверы игры с неограниченными возможностями для игроков, что ранее технически было крайне сложно осуществить.