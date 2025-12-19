Магия пробуждается: Мерлин станет новым героем Ravenswatch в 2026 году

Создатели кооперативного рогалика Ravenswatch анонсировали крупное DLC, которое выйдет в январе 2026 года и добавит в игру легендарного волшебника Мерлина. Пробудившись после многовекового сна, один из самых известных магов мифов присоединится к мрачной компании сказочных героев, сражающихся с Кошмаром.

Мерлин получит обширный боевой арсенал из девяти заклинаний, распределённых по трём школам магии. Заклинания природы позволяют управлять силами растений, камня и звёзд, контролируя поле боя и нанося урон по области. Тайная магия делает ставку на прямое уничтожение врагов с помощью огня, молний и преследующей ледяной сферы. Священный свет ориентирован на поддержку команды: он исцеляет союзников, ослабляет противников и даже даёт возможность мгновенно перемещаться, уходя от смертельных атак.

Эффективность заклинаний можно усиливать с помощью рун силы, которые находятся во время забегов и открывают путь к созданию разрушительных комбинаций. Помимо этого, Мерлин обзаведётся четырьмя высшими способностями и широкой системой талантов, позволяющей гибко настраивать стиль игры. Его сюжетная линия раскроет прошлое мага и углубит конфликт с Кошмаром, который неотступно его преследует.

Дополнение также принесёт новые облики, зарабатываемые в процессе игры, и три премиум-скина для Мерлина. Напомним, что Ravenswatch вышла из раннего доступа в сентябре 2024 года, получила около 80% положительных отзывов в Steam и доступна на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.