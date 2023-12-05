Анонсирующий трейлер GTA 6 собрал больше 50 миллионов просмотров, ролик идет на абсолютный рекорд YouTube

Ночью состоялась долгожданная премьера первого трейлера новой части Grand Theft Auto. Ролик показал огромный открытый мир, невероятную детализацию графики и дату выхода игры. GTA 6 обещает выйти в релиз только в 2025 году, однако проект уже сейчас имеет все шансы установить свой первый рекорд. Трейлер игры постепенно приближается к абсолютному рекорду YouTube по числу просмотров.
Согласно последним данным, дебютный трейлер GTA 6 собрал уже больше 50 миллионов просмотров, и это только данные с официального канала Rockstar Games на YouTube. Для этого ролику потребовалось всего 10 часов. Пользователи видеохостинга поставили ролику 6,5 миллиона лайков и всего 191 тысячу дизлайков, что говорит о невероятном восторге игроков от трейлера. Свои впечатления игроки описали в более полумиллиона комментариев, где они хвалят разработчиков за прекрасную графику, постановку и изображение женских персонажей.
Текущая статистика ролика и динамика просмотров позволяют предположить, что уже совсем скоро трейлер GTA 6 установит новый рекорд для всего YouTube. У ролика есть все шансы стать самым просматриваемым видео на площадке за сутки. Сейчас этот рекорд принадлежит клипу популярной группы BTS — 101,1 миллиона просмотров. У GTA 6 еще есть 14 часов для преодоления этой отметки.
До самой игры еще, как до луны пешком)
Они там за сутки от монетизации бюджет игры отобьют чисто с одного трейлера
клоун
Ставь плюс, если тоже смотрел ролик больше десяти раз, чтобы усладить свои очи сценами с тверком.
смотришь на это и понимаешь насколько немощны остальные разработчики. уровень рокстар поистине недосягаем
ну не немощны все остальные, просто рокстар больше имеет вес
Тут дело не в уровне, а в концепте. ГТА - это игра, в которой большинство людей найдёт, чем заняться. Тут тебе и пострелять, и погонять, и полетать, и ограбить, и одеться и всё это в онлайне где нет привычного "гринда". Он, конечно есть, в виде зарабатывания кэша, но делать это зачастую весело и не напряжно, в отличии от иных проектов. Так что, успех вполне очевиден.
абсолютли согласен - юбики, еа, беседка - просто мусор
Что не досягаемое? Вполне обычный трейлер. Пока не увидел там чего то прям вау
Коротко по игре ГТА 6
Никогда же черных в ГТА не было. В Сан Андреас мы за белого играли же. Так, секунду...
А вообще то он был раньше белой женщиной))
А ведь кто-то из нас не переживёт 2024 и не увидит сей шедевр.... вдумайтесь
Не успеет
надо помочь
да, давайте этот сцатый ноунеймовский "BTS" подвинем))) кто такие хз, благодаря позновательному пэгэчу ток узнал кто на первом месте в тытрубе)))
Каеф
не пойму я че они там делали 5 лет, животные из РДР2, машины, люди, физика из gta5 даже город похож на Лос Сантос. По факту здесь только лицевая анимация и волосы лучше сделаны. И прикиньте они еще 1,5 года будут че то там делать в уже готовой игре
не готова игра то))
Готова она будет когда на пк выйдет и через года 2 её доработают и выпустят на новые консоли))
У тебя кажется пара лишних хромосом.
Лол, люди уже физон по трейлерам определяют. Дурка
игру уже успел пройти?