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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 1 018 оценок

Анонсирующий трейлер GTA 6 собрал больше 50 миллионов просмотров, ролик идет на абсолютный рекорд YouTube

Gutsz
Новости

Ночью состоялась долгожданная премьера первого трейлера новой части Grand Theft Auto. Ролик показал огромный открытый мир, невероятную детализацию графики и дату выхода игры. GTA 6 обещает выйти в релиз только в 2025 году, однако проект уже сейчас имеет все шансы установить свой первый рекорд. Трейлер игры постепенно приближается к абсолютному рекорду YouTube по числу просмотров.

Согласно последним данным, дебютный трейлер GTA 6 собрал уже больше 50 миллионов просмотров, и это только данные с официального канала Rockstar Games на YouTube. Для этого ролику потребовалось всего 10 часов. Пользователи видеохостинга поставили ролику 6,5 миллиона лайков и всего 191 тысячу дизлайков, что говорит о невероятном восторге игроков от трейлера. Свои впечатления игроки описали в более полумиллиона комментариев, где они хвалят разработчиков за прекрасную графику, постановку и изображение женских персонажей.

Текущая статистика ролика и динамика просмотров позволяют предположить, что уже совсем скоро трейлер GTA 6 установит новый рекорд для всего YouTube. У ролика есть все шансы стать самым просматриваемым видео на площадке за сутки. Сейчас этот рекорд принадлежит клипу популярной группы BTS — 101,1 миллиона просмотров. У GTA 6 еще есть 14 часов для преодоления этой отметки.

10
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
DEDGAMER

До самой игры еще, как до луны пешком)

5
AlexVurhis

Они там за сутки от монетизации бюджет игры отобьют чисто с одного трейлера

3
enze

клоун

-4
Lunersun

Ставь плюс, если тоже смотрел ролик больше десяти раз, чтобы усладить свои очи сценами с тверком.

1
Newworld_DESTROYER

смотришь на это и понимаешь насколько немощны остальные разработчики. уровень рокстар поистине недосягаем

0
MeduzaRUS

ну не немощны все остальные, просто рокстар больше имеет вес

2
NochnoiGid

Тут дело не в уровне, а в концепте. ГТА - это игра, в которой большинство людей найдёт, чем заняться. Тут тебе и пострелять, и погонять, и полетать, и ограбить, и одеться и всё это в онлайне где нет привычного "гринда". Он, конечно есть, в виде зарабатывания кэша, но делать это зачастую весело и не напряжно, в отличии от иных проектов. Так что, успех вполне очевиден.

-2
VIONICK08

абсолютли согласен - юбики, еа, беседка - просто мусор

0
Deniss Petrenko

Что не досягаемое? Вполне обычный трейлер. Пока не увидел там чего то прям вау

4
FireLion1993 NochnoiGid
0
rexstorz

Коротко по игре ГТА 6

0
кум кумич

Никогда же черных в ГТА не было. В Сан Андреас мы за белого играли же. Так, секунду...

2
rexstorz кум кумич

А вообще то он был раньше белой женщиной))

0
CURiOSiTY7

А ведь кто-то из нас не переживёт 2024 и не увидит сей шедевр.... вдумайтесь

0
Adalat

Не успеет

-1
VIONICK08

надо помочь

2
in the void VIONICK08

да, давайте этот сцатый ноунеймовский "BTS" подвинем))) кто такие хз, благодаря позновательному пэгэчу ток узнал кто на первом месте в тытрубе)))

3
Антон Кашпировский

Каеф

-2
Серый Белых

не пойму я че они там делали 5 лет, животные из РДР2, машины, люди, физика из gta5 даже город похож на Лос Сантос. По факту здесь только лицевая анимация и волосы лучше сделаны. И прикиньте они еще 1,5 года будут че то там делать в уже готовой игре

-6
rexstorz

не готова игра то))
Готова она будет когда на пк выйдет и через года 2 её доработают и выпустят на новые консоли))

-2
Johnny Rotten

У тебя кажется пара лишних хромосом.

1
кум кумич

Лол, люди уже физон по трейлерам определяют. Дурка

2
ClevoGame

игру уже успел пройти?

3