Анонсирующий трейлер GTA 6 собрал больше 50 миллионов просмотров, ролик идет на абсолютный рекорд YouTube

Ночью состоялась долгожданная премьера первого трейлера новой части Grand Theft Auto. Ролик показал огромный открытый мир, невероятную детализацию графики и дату выхода игры. GTA 6 обещает выйти в релиз только в 2025 году, однако проект уже сейчас имеет все шансы установить свой первый рекорд. Трейлер игры постепенно приближается к абсолютному рекорду YouTube по числу просмотров.

Согласно последним данным, дебютный трейлер GTA 6 собрал уже больше 50 миллионов просмотров, и это только данные с официального канала Rockstar Games на YouTube. Для этого ролику потребовалось всего 10 часов. Пользователи видеохостинга поставили ролику 6,5 миллиона лайков и всего 191 тысячу дизлайков, что говорит о невероятном восторге игроков от трейлера. Свои впечатления игроки описали в более полумиллиона комментариев, где они хвалят разработчиков за прекрасную графику, постановку и изображение женских персонажей.

Текущая статистика ролика и динамика просмотров позволяют предположить, что уже совсем скоро трейлер GTA 6 установит новый рекорд для всего YouTube. У ролика есть все шансы стать самым просматриваемым видео на площадке за сутки. Сейчас этот рекорд принадлежит клипу популярной группы BTS — 101,1 миллиона просмотров. У GTA 6 еще есть 14 часов для преодоления этой отметки.