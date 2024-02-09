Блогер воссоздал трейлер Grand Theft Auto 6 в реальном Майами

После долгих лет слухов, домыслов и даже грандиозной утечки Rockstar наконец-то анонсировала Grand Theft Auto 6 в конце 2023 года. Трейлер был мгновенно разобран и изучен, и одной из тем, в частности, стало то, насколько тщательно Rockstar следовала реальным безумствам, которые можно найти в Майами, штат Флорида (например, Флоридский Джокер, который считает, что ему должны чек), а также сочетание потрясающей элитной жизни и болот, где вам нужно отгонять аллигаторов сковородкой.

Французский ютубер CyrilMP4 выпустил новое видео, в котором они с приятелями отправляются в Майами и проверяют/восстанавливают части трейлера GTA 6. Описание видео гласит: "Я провел 24 часа в GTA 6 Майами (Vice City!)".

По сути, Сирил и команда бродят по городу, определяя достопримечательности и места, использованные как в оригинальной Vice City, так и в трейлере к GTA 6. Они невероятно хороши в этом деле, и даже если вы уже догадываетесь, насколько серьезно Rockstar относится к своей работе, сравнение может вас приятно удивить.

Полное видео - более неторопливая прогулка, но съемка некоторых кадров, сделанная CyrilMP4, действительно захватывает дух.