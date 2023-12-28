Девушку из трейлера GTA 6 изобразили в виде коллекционной фигурки

Виртуальную статуэтку можно осмотреть со всех сторон
Художник из Бразилии Ренан Соарес изображает разных персонажей игр, фильмов и комиксов в виде коллекционных статуэток. В качестве очередного прототипа энтузиаст выбрал девушку у бассейна из трейлера Grand Theft Auto 6. Он, как и многие другие геймеры, считает, что это Люсия — главная героиня игры.
Ранее компания CBS Labs представила кастомную раздеваемую фигурку Женщины-Халк из комиксов Marvel. Статуэтка выполнена в масштабе 1/4.
Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается в 2025 году на консолях PlayStation 5, Xbox серий X/S и позже на PC.
Рубрика "Показалось"
Разуметься на это всё мы смотрим осуждающим взглядом)))
Сочная.
Зачёт!!!
Халтура.