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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 326 оценок

Девушку из трейлера GTA 6 изобразили в виде коллекционной фигурки

Simple Jack

Виртуальную статуэтку можно осмотреть со всех сторон

Художник из Бразилии Ренан Соарес изображает разных персонажей игр, фильмов и комиксов в виде коллекционных статуэток. В качестве очередного прототипа энтузиаст выбрал девушку у бассейна из трейлера Grand Theft Auto 6. Он, как и многие другие геймеры, считает, что это Люсия — главная героиня игры.

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Ранее компания CBS Labs представила кастомную раздеваемую фигурку Женщины-Халк из комиксов Marvel. Статуэтка выполнена в масштабе 1/4.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается в 2025 году на консолях PlayStation 5, Xbox серий X/S и позже на PC.

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