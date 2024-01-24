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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 413 оценок

" Джокер из Флориды" попросил Rockstar дать ему возможность озвучить персонажа в GTA 6

Simple Jack
Новости

« Джокер из Флориды» вновь вышел в эфир и обратился к разработчикам GTA 6. На днях Лоуренс Салливан (Lawrence Sullivan) опубликовал новое видео, на котором попросил Rockstar дать ему возможность озвучить того самого NPC-персонажа, с которого, как он утверждает, и списали его образ.

Он добавил, что на самом деле не предпринимает попыток засудить Rockstar, о чем несколько раз утверждал ранее, но если потребуется, он все-таки обратиться к адвокатам и начнет процесс.

Rockstar, в свою очередь, никак не реагирует на такие видеообращения.

Напомним, GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году. Недавно датамайнеры узнали, какую крутую фишку из GTA San Andreas вернут в предстоящий проект.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

непонятно даже кто пиарится, чувак на угта или угта с помощью чувака этого

0
Doni777

Блин чел не надо, иначе из за перевода твоей речи придется создавать новую отдельную профессию в индустрии, что там пробормотал на видео, на каком языке, вообще не понятно

0
James16rus

Неадекват

-1
Кей Овальд

О, стадию торга прошли, началась стадия принятия. :)))

-1
Никому ничего

Скоро он будет просить дать ему озвучить хотя бы звук падения того самого NPC или момент удара по нему.

-1
Wing42

Когда там он уже на коленях умолять их будет, чтобы рокстар НУ ХОТЬ КАК-ТО отреагировали на его потуги.

-1