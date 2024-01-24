" Джокер из Флориды" попросил Rockstar дать ему возможность озвучить персонажа в GTA 6

« Джокер из Флориды» вновь вышел в эфир и обратился к разработчикам GTA 6. На днях Лоуренс Салливан (Lawrence Sullivan) опубликовал новое видео, на котором попросил Rockstar дать ему возможность озвучить того самого NPC-персонажа, с которого, как он утверждает, и списали его образ.
Он добавил, что на самом деле не предпринимает попыток засудить Rockstar, о чем несколько раз утверждал ранее, но если потребуется, он все-таки обратиться к адвокатам и начнет процесс.
Rockstar, в свою очередь, никак не реагирует на такие видеообращения.
Напомним, GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году. Недавно датамайнеры узнали, какую крутую фишку из GTA San Andreas вернут в предстоящий проект.
непонятно даже кто пиарится, чувак на угта или угта с помощью чувака этого
Блин чел не надо, иначе из за перевода твоей речи придется создавать новую отдельную профессию в индустрии, что там пробормотал на видео, на каком языке, вообще не понятно
Неадекват
О, стадию торга прошли, началась стадия принятия. :)))
Скоро он будет просить дать ему озвучить хотя бы звук падения того самого NPC или момент удара по нему.
Когда там он уже на коленях умолять их будет, чтобы рокстар НУ ХОТЬ КАК-ТО отреагировали на его потуги.