" Джокер из Флориды" попросил Rockstar дать ему возможность озвучить персонажа в GTA 6

« Джокер из Флориды» вновь вышел в эфир и обратился к разработчикам GTA 6. На днях Лоуренс Салливан (Lawrence Sullivan) опубликовал новое видео, на котором попросил Rockstar дать ему возможность озвучить того самого NPC-персонажа, с которого, как он утверждает, и списали его образ.

Он добавил, что на самом деле не предпринимает попыток засудить Rockstar, о чем несколько раз утверждал ранее, но если потребуется, он все-таки обратиться к адвокатам и начнет процесс.

Rockstar, в свою очередь, никак не реагирует на такие видеообращения.

Напомним, GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году. Недавно датамайнеры узнали, какую крутую фишку из GTA San Andreas вернут в предстоящий проект.