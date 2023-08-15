Grand Theft Auto 6 должна выйти на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X одновременно ©

Популярная игра с открытым миром GTA 5 впервые вышла ещё в сентябре 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360, позднее проект добрался и до других консолей, а на ПК его выпустили аж спустя два года — в 2015 году. Такая задержка была связана с пиком консольных войн, но предстоящей Grand Theft Auto 6 такого не повторится. Релиз новой части знаменитой франшизы состоится одновременно на всех платформах, без временной эксклюзивности для консолей.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником MarxxChris. Любую неофициальную информацию о GTA 6 следует воспринимать с определённой долей скептицизма. Тем не менее, этот автор утечек первым предупреждал о "странном ремастере" Red Dead Redemption и раскрывал другие правдивые утечки, поэтому ему можно верить.

Согласно заявлению инсайдера, разработка Grand Theft Auto 6 в полной мере была запущена ещё в 2014. По разным внутренним причинам создание проекта так сильно затянулось, но сейчас уже находится на финальной стадии. Вместе с этим авторы игры пересмотрели свой подход к релизу, отказавшись от эксклюзивности для консолей. ПК-версия Grand Theft Auto 6 будет выпущена одновременно с консолями нового поколения.

Каждый геймер сможет начать играть в GTA 6 уже к началу-середине 2025 года. Хотя некоторые источники утверждают, что релиз проекта может состояться намного раньше, чем все ожидают.