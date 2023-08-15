Grand Theft Auto 6 должна выйти на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X одновременно

Популярная игра с открытым миром GTA 5 впервые вышла ещё в сентябре 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360, позднее проект добрался и до других консолей, а на ПК его выпустили аж спустя два года — в 2015 году. Такая задержка была связана с пиком консольных войн, но предстоящей Grand Theft Auto 6 такого не повторится. Релиз новой части знаменитой франшизы состоится одновременно на всех платформах, без временной эксклюзивности для консолей.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником MarxxChris. Любую неофициальную информацию о GTA 6 следует воспринимать с определённой долей скептицизма. Тем не менее, этот автор утечек первым предупреждал о "странном ремастере" Red Dead Redemption и раскрывал другие правдивые утечки, поэтому ему можно верить.
Согласно заявлению инсайдера, разработка Grand Theft Auto 6 в полной мере была запущена ещё в 2014. По разным внутренним причинам создание проекта так сильно затянулось, но сейчас уже находится на финальной стадии. Вместе с этим авторы игры пересмотрели свой подход к релизу, отказавшись от эксклюзивности для консолей. ПК-версия Grand Theft Auto 6 будет выпущена одновременно с консолями нового поколения.
Каждый геймер сможет начать играть в GTA 6 уже к началу-середине 2025 года. Хотя некоторые источники утверждают, что релиз проекта может состояться намного раньше, чем все ожидают.
Никогда такого не было. Рокстары на такое не пойдут. Всем известно, что им плевать на пк. Брехня все это
Даааа, очень "плевать". Выход GTA V на ПК стал рассветом самой игры. Может быть до выхода на ПК разрабам было плевать, но теперь точно нет))
Рассветом читеров
ты дурачок? эксклюзивность гта релизов была проплачена разработчиками консолей, майки все игры свои давно выпускают и на Хящике и на пк одновременно и многократно про это заявляли. Самим рокстар плевать на каких платформах получать бабло, они с пк его получат больше, чем с приставок при одновременном выходе, а майки им за эксклюзивность платить не будут, а у сони такая необходимость автоматически отпадает. Релид БГ 3 на пк показал, как раскупаются хорошие игры, так что консольным даже не снилось
они с пк его получат больше, чем с приставок
да да)) Особенно получили с GTA V , RDR 2 )) Чекни статистику продаж, 12% - никому не нужный рынок приходится на твою шайтан машину
рокстар плевать на каких платформах получать бабло
7-го августа компания Rockstar анонсировала переиздание первой части Red Dead Redemption (РДР) на консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Утешайте себя дальше иллюзиями. Надежда умирает последней)
Да и при чем тут балда? Ты видел как интерфейс выглядит на консолях играя в RPG через геймпад? Что бы скилл прокастовать нужно нажать кнопок 5 что бы перейти в интерфейс выбора...Если бы я сам в неё играл то конечно предпочел бы ПК порт нежели консольный..тут и дураку понятно
Sony сейчас будет топить эксклюзивно за свои порты, скидывая раз в 5 лет огрызки на пк 5 летней давности, которые все до дыр затерли и по скидке в 80% даром не нужно, всё пройдено и обсуждено и так.
Нормальный игрок купит на что угодно, школота нищебродская будет плеваться - хачу на пека когда на пека , что бы лишний раз побежать на торрент эдишн, или устраивать полный кринж в онлайне. Зачем Рокам этот головняк который был и происходит до сих пор в GTA O Steam Edition
Да и вообще вся новость тупой вброс - гадания, еще даже офф анонса не было..какие платформы.
Бред, ГТА 4 и 5 одинаково релизнулись на хуане и плойке, платить разрабам за невыход на ПК- безумие, они платят либо за полную эксклюзивность, либо за временную. БГ 3 релизнулся на пк раньше, из-за того, что выходит старфилд, а проблему с боксом из-за ванС они не решили, так что логично, чтобы продать больше копий проще релизнуть на ПК раньше, Сонибои и так купят, так как нет старфилда, ваша факторика притянута за уши, а что рынок ПК вырос за последнее время, это неоспоримо и Рокстары прогнулись. Если взять несколько моментов, что в прошлом на консолях разработка проще (как-никак портирование на одно-два устройства проще, чем на тысячи его вариаций), а рынок больше, то ПК идет по остаточному принципу.
Если выйдет на пк сразу, то хорошо. А то тенденция у них переносить на компы только спустя несколько лет начиная аж с гта 3
Не будет этого. У Рокстаров этот путь протоптан уже не одним десятилетием. Они продают игру сначала на старое поколение консолей, потом на ПК, потом на новое поколение консолей.
Таким образом игру можно продать одному пользователю несколько раз... С GTA 6 будет все тоже самое.
GTA 5 вообще на три поколения консолей растянули - PS3, X360 / PS4, XO / PS5, XBX. Даже не сомневаюсь, что с GTA 6 поступят также.
Я уверен, что они и контракт заключили с FIVEM с заделом на то, чтобы продлить жизнь GTA 5 на ПК, потому что ПК-пользователям ждать GTA 6 придется на 1,5-2 года дольше, чем пользователям консолей.
Ток для 6-й части свистопляска с разными поколениями не пойдёт. В плане ПК версию не коснётся. Плюс не стоит забывать что консоли теперь с обраткой и недавно Штраус заявил что не очень то и рад этой теме, так как тот же rdr не вышло на бокс повторно толкнуть) Но то что они как и другие компании любят толкать игры по второму и третьему кругу эт да, ток причём тут ПК?
ну не зря же они Rockstar Launcher на ПК сделали, чтобы напрямую деньги им шли
Да ладно. Я удивлён что кто то думает иначе ток из за того что так было раньше. Вот ток ща продажи на боксе не очень у крупной мультиплатформы, но эт ладно может к тому времени наберут. Но куда более важная деталь что 6-я часть это в первую очередь онлайн. А онлайн игры даже сони будет выпускать одновременно.
Тут дело даже не столько что ПК как игровая платформа за эти годы значительно вырос, а в том что сама по себе GTA уже другая игра.
Да, тут недавно rdr пк стороной обошёл, так может переиздание трилогии лучше всего купили на свич, а на ПК наоборот меньше всего от чего посчитали нецелесообразным или элементарно сам порт в дальнейшем куда проще сделать на основе версии пс4 чем мучатся с переносом с консолей тех лет. Короче сомневаюсь что тут сыграла их политика, так как игра 13 летней давности явно к ней не подходит.
Вполне могут выпустить и одновременно но в стим выйти может позже на несколько месяцев
НО ЭТО НЕ ТОЧНО)
ну естественно, если она выходит на хящике, то майки официально ужа давно заявили, что все игры их консоли будут выходить одновременно с пк, а сони пускай делают, что хотят, вот это новость, вот это неожиданно
баран тупой, игры с бокса одновременно выходят на пк которые майкрософт выкупила студии, рокстару насрать на это у них своя монополия
Ой, да ладно. ПК релиз у Кокстар был первичен только во время 2D-эры. Уже с переходом на 3D, начиная с ГТА 3, ПК-версию приходилось ждать около года.
Щас занесут чемоданы и будет как с пятеркой. Сначала выпустят на PS5 и Xbox Series. Потом если выйдут Pro версии приставок то и на них. А уже потом на РС.
Я думаю будет эксклюзивность)))
Единственное на что я надеюсь,что сборка игры производилась на более свежем движке.
А на торренты?
Может выйти, иначе Тэйк ту не заработает много бабла, как GTA V на старте.
Не выйдет
Уж очень интересно, что там такого они наразрабатывали в течении 10 лет...Будет аля оазис из фильма "последнему игроку приготовится"
Помню как в ноябре 2013 поперся в магаз специально за PS3 и диском gta 5 :)
Я ради его пс3 купил)
Ну так я и написал, что я тоже самое сделал:)
PS3 - PlayStation :)
Пфф, пацан еще
Олдскул ради чего я брал, фатку еще..эх эксклюзивом выходил же первый
GTA IV была в комплекте ))
Ура, да! ДА!!! Если это правда, то я неимоверно рад! Теперь ждём 17 сентября и будем надеятся, что нам что-нибудь скажут про GTA VI )